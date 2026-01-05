Furor por el conjunto deportivo de Nicolás Maduro: se agotó en pocas horas tras su detención

Las búsquedas de la ropa que tenía el líder chavista se dispararon en Google y se agotó en tiendas online. Cuánto cuesta.

Usuarios de X, Instagram y TikTok hablaron de un verdadero "marketing de guerrilla accidental".

Un insólito movimiento se registró en las últimas horas en la página web de una reconocida marca deportiva, disparando incluso las búsquedas del término en Google y redes sociales . La imagen que compartió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del arresto de Nicolas Maduro tuvo una repercusión que nadie esperaba.

En pocas horas, tras confirmar la captura del líder chavista, se convirtió en un furor la ropa que tenía puesta en aquel momento de la detención.

En la imagen compartida por el presidente estadounidense, que comenzó a dar vuelta al mundo en minutos, se lo puede ver con la cabeza cubierta y luciendo un conjunto deportivo gris que rápidamente fue identificado por usuarios como un Nike Tech Fleece , una de las líneas urbanas más populares de la marca estadounidense.

Ese detalle bastó para activar una ola de búsquedas y compras a escala global. Según registros de tendencias, las búsquedas de "Nike Tech" se dispararon en Google pocas horas después de que la foto del arresto comenzara a circular en redes sociales. El incremento del interés se tradujo rápidamente en compras.

nicolas maduro foto capturado @realDonaldTrump

Cuánto sale el conjunto de Nike que utiliza Maduro

Medios internacionales como Newsweek registraron el pico de interés inmediato tras la difusión de la imagen donde se ve al líder chavista esposado.

Efecto viral: El outfit "voló" de la web oficial de Nike, con talles clave marcados como no disponibles en cuestión de horas.

El outfit "voló" de la web oficial de Nike, con talles clave marcados como no disponibles en cuestión de horas. Paradoja : Analistas destacaron el contraste de ver a un líder señalado por Washington vestido con una "marca emblema del consumo occidental".

: Analistas destacaron el contraste de ver a un líder señalado por Washington vestido con una "marca emblema del consumo occidental". Marketing accidental: Usuarios en redes ironizaron sobre el "marketing de guerrilla", señalando que cuando la política entra en la imagen, la marca cobra protagonismo sin pedirlo.

tendencia busqueda nike captura maduro

Según revelaron, en Argentina la línea Nike Tech se encuentra disponible a valores de alta gama. Según el relevamiento de precios locales:

Campera : el modelo de moda para hombre cotiza a $239.999.

: el modelo de moda para hombre cotiza a $239.999. Pantalón: la parte inferior del conjunto se vende a $229.999.

Medios internacionales registraron picos de interés inmediatamente después de la publicación de la foto. En paralelo, la tienda online de Nike marcó talles agotados del conjunto gris en distintos mercados.

Usuarios de X, Instagram y TikTok hablaron de un verdadero "marketing de guerrilla accidental", señalando que, cuando la política irrumpe con fuerza en una imagen viral, la marca termina ocupando un rol central sin haberlo buscado ni planificado. El episodio volvió a poner en evidencia cómo, en la era de la hiperconectividad, una foto puede redefinir el valor simbólico y comercial de un producto en tiempo récord.

La trama secreta de la CIA para capturar a Nicolás Maduro: drones y recompensa millonaria

Un agente de la CIA infiltrado en el régimen chavista siguió de cerca los movimientos de Nicolás Maduro y aportó información decisiva para la operación que terminó con su captura por las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Según revelaron fuentes con conocimiento del operativo, la agencia de inteligencia estadounidense contó con la autorización del entonces presidente Donald Trump para llevar adelante acciones encubiertas en Venezuela, que se apoyaron en el monitoreo preciso del mandatario en los días previos al despliegue final.

La agencia de espionaje estadounidense monitoreó la posición y los movimientos de Maduro con una flota de drones furtivos, además de la información proporcionada por sus fuentes venezolanas.