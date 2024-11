Historias que conmueven a España: el drama del garaje en Valencia y Lourdes con su bebé

España aún no se recupera del descomunal temporal de lluvia e inundaciones que causó la DANA -fenómeno atmosférico- en la Comunidad Valenciana, donde los muertos suman 205 . Mucha gente pasó horas atrapada en coches, casas y oficinas , hasta que pudieron ser rescatadas.

Entre los grandes dramas que vivieron los habitantes de la región, y que les llevará un largo tiempo poder superarlos, se destacan dos historias conmovedoras de las que habla todo el mundo.

La primera es la de los vecinos de la capital valenciana que murieron atrapados en un garaje cuando intentaron sacar sus automóviles. Y la segunda tiene que ver una madre y su bebé de pocos meses que después de horas en el techo de su vehículo, fueron arrastradas por la corriente.

El temporal causó una catástrofe en Valencia El temporal causó una catástrofe en Valencia, España Twitter

El drama del garaje de La Torre

Este hecho sucedió en un edificio de dos plantas en el barrio de La Torre, en Valencia, una de las zonas más azotadas por el temporal. Allí, ocho personas murieron ahogadas en un garaje.

De acuerdo a lo que contaron familiares, cuando comenzaron las lluvias un grupo de vecino decidió bajar al subsuelo, donde se encuentra el garaje, para tratar de sacar sus vehículos y evitar que les entre agua.

Las autoridades policiales retiran los cuerpos del garage en Valencia Las autoridades policiales retiran los cuerpos del garage en Valencia Twitter

Pero terminó siendo una ratonera, porque la velocidad con que ingresó el agua que bajaba por las calles no les dio tiempo a nada. Quedaron atrapados y tuvieron un final trágico.

La fuerza del agua rompió la puerta e inundó el garage

"El agua pasaba por la calle muy fuerte y el nivel creció muy rápido; de repente la puerta del garaje cedió y entró de golpe a los dos sótanos, absorbiendo los vehículos y haciendo imposible salir”, contó el padre de una de las víctimas al diario El Mundo.

Según la policía, fueron siete los vecinos que quedaron atrapados en el garaje. La octava víctima es una mujer que pasaba justo en ese momento por la puerta del garaje cuando se cedió ante la presión del agua y fue arrastrada al interior.

Los bomberos no pudieron ingresar hasta que bajó el nivel del agua en los sótanos. Luego, con la ayuda de algunos vecinos, pudieron retirar los cuerpos.

Calles cubiertas de barro con una embarcació arrastrada por la corriente Calles cubiertas de barro con una embarcació arrastrada por la corriente Twitter

Lourdes y su bebé

La muerte de Lourdes María García Martí, de 34 años, y su hija Angeline de sólo tres meses, fue otro de los hechos que impactaron fuerte entre los españoles.

La mujer y su pareja, Antonio Tarazona, viajaban en auto con la pequeña cuando fueron sorprendidos este martes por la tromba de agua en Paiporta, Valencia.

Lourdes María García Martín y Antonio Tarazonia, junto a la pequeña Angelina Lourdes María García Martín y Antonio Tarazonia, junto a la pequeña Angelina Twitter

En un momento, Antonio quiso salir y fue arrastrado por la fuerza del agua. Todo fue muy rápido y el hombre perdió de vista a su mujer y a su hija. Sobrevivió porque se aferró a un caño.

Mientras tanto, Lourdes subió al techo del vehículo con la beba. Desde allí llamó por celular a su aiga Clara Andrés alrededor de las 20.50.

Lourdes con su bebé resistió en el techo del auto mientras pudo

"Me llamó subida al techo del coche y me dijo que iba a resistir todo lo que pudiera; que por favor cuidara de sus otros dos hijos", contó Clara a los medios españoles.

Luego, el agua desbordó el auto y Lourdes fue arrastrada con la beba. Los bomberos encontraron los cuerpos a una distancia considerable.

Clara, en tanto, fue hasta la casa de Lourdes y se quedó con Sofía, de 10 años, y Bajix, de 13, los hijos de su amiga.

Autos arrastrados por la corriente en Valencia Autos arrastrados por la corriente en Valencia Twitter

Desaparecidos y pillaje

Las autoridades señalaron que aún hay decenas de desaparecidos que están tratando de ser localizados por sus familiares. La cifra de muertos sigue aumentando a medida que aparecen los cadáveres.

Uno de los municipios que sufrió con mayor fuerza el temporal fue Paiporta, donde murieron al menos 62 vecinos. También hay varios desaparecidos.

Hay un fuerte despliegue policial para evitar saqueos

El lugar vive un verdadero caos, sin electricidad y con zonas totalmente anegadas. “Quedarnos en Paiporta comenzaba a ser peligroso. La gente no tiene comida, no tiene bebida, no tiene agua corriente en sus casas. Esta situación genera mucha frustración y saltan pronto las chispas. Hemos visto discusiones, peleas”, explica Rafa, un vecino de 64 años.

Críticas por la reacción oficial ante el temporal Críticas por la reacción oficial ante el temporal DW

El hombre también señaló que “los robos no paran”. “Los rateros están entrando en joyerías, en talleres, a llevarse lo que pueden. No te hablo de entrar a llevarse algo para comer a un supermercado, que eso hasta lo entiendo. Te digo que hay grupos que asaltan negocios que han quedado devastados. Muchos dueños están dentro vigilando. Ojalá ninguno de esos encontronazos acabe en otro drama”, agrega.

Los accesos por ruta y avenidas están cerrados en Paiporta, y sólo la policía y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia pueden entrar.