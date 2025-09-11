Horror: una mujer vivió más de un año con el cadáver de su madre en la cama

La Policía encontró el cuerpo momificado en una cama. La denuncia de los vecinos y una escalofriante sospecha.

En las últimas horas, un estremecedor hecho quedó al descubierto. Una mujer de 60 años convivió durante más de un año con el cuerpo de su madre fallecida, sin dar aviso a las autoridades ni a su entorno cercano. El hecho generó conmoción en el vecindario y abrió una investigación judicial.

El cadáver correspondía a Francesca Pettinato , quien había muerto en septiembre de 2024 a los 101 años. El cuerpo fue hallado en la cama, envuelto en varias mantas y en estado de momificación.

La escena fue descubierta tras la denuncia de los vecinos por un olor penetrante y persistente que se filtraba desde el apartamento. A esto se sumó la preocupación de otro hijo de Pettinato, quien llevaba hace un tiempo intentando comunicarse con su hermana sin obtener respuesta.

Cuando la Policía de la ciudad de Bérgamo, Italia, ingresó al domicilio y encontró a la mujer de 60 años en otra habitación. No presentó resistencia ni pudo ofrecer una explicación coherente sobre su conducta. Los agentes describieron un ambiente de abandono e insalubridad, lo que motivó el inmediato precintado de la vivienda.

La escalofriante escena

Las primeras indagaciones apuntan a que la hija de Pettinato habría seguido cobrando la pensión de su madre durante todo este tiempo. También se investiga si utilizó la excusa de los cuidados para solicitar permisos laborales, aún después del fallecimiento.

El caso despertó indignación entre los vecinos, que aseguraron haber sospechado de la situación desde hacía meses. Algunos declararon que intentaron hablar con la mujer, pero que ella evitaba cualquier tipo de contacto. El deterioro del edificio y los olores habían reforzado esas sospechas, hasta que finalmente las denuncias obligaron a las autoridades a intervenir.

La mujer fue trasladada al departamento de Psiquiatría del hospital Papa Giovanni XXIII, donde se encuentra bajo observación. Por el momento, no existen cargos formales en su contra.

La Fiscalía de Bérgamo ordenó una autopsia para determinar las condiciones exactas en las que murió Pettinato y establecer si hubo responsabilidades adicionales.

El caso puso en evidencia la fragilidad de ciertos lazos familiares y la soledad que puede atravesar a personas de edad avanzada. Mientras tanto, la comunidad de Bérgamo sigue conmovida por el descubrimiento, que transformó un edificio residencial en escenario de un hecho que mezcla abandono, ocultamiento y misterio.

bergamo El hallazgo en Bérgamo se suma a otros episodios registrados en distintas ciudades de Italia, donde familiares ocultaron cuerpos para seguir cobrando pensiones.

Otros casos similares

Este episodio no es único. En los últimos años se registraron situaciones parecidas en Italia y en Argentina: