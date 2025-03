Insólito: mujer fingió tener cáncer de mama, estafó a su novio y usó el dinero para pagar cirugías estéticas

El juicio tras la estafa

Durante el juicio, el juez Jonathan Straw calificó su accionar como “malvado y retorcido”, y agregó: “Es difícil imaginar cómo una persona puede ser tan calculadora y cruel con quienes la querían y cuidaban”. Asimismo, la Justicia dictaminó que la mujer tendrá que cumplir una condena de dos años de trabajos comunitarios.

Leonard, su expareja, es un reconocido organizador de eventos benéficos que recaudó casi 40 millones de libras (52 millones de dólares) para organizaciones de lucha contra el cáncer. En su declaración, manifestó el profundo daño emocional y financiero que sufrió: “Me robó años de mi vida. Me aisló de mis amigos y mi familia, y seguido difamándome aún después de separarnos”.

Destruyó mi fe en la humanidad, indicó Leonard en su declaración..jpg En el juicio, el novio de la mujer estafadora dijo que "Destruyó mi fe en la humanidad".

“Ahora me doy cuenta de que buscaba llamar la atención. Es difícil explicar la carga emocional que esto ha supuesto para mí. Sus acciones fueron diabólicas, casi todo lo que me dijo era mentira, siento que me engañó de la forma más cruel. Destruyó mi fe en la humanidad”, indicó Leonard.

La mujer no solo engañó a su novio, sino también a sus amigos y a su propia familia, incluyendo a su hija. “Convenció incluso a su hija de que padecía cáncer”, afirmó Leonard en el tribunal.

Cómo descubrieron a la mujer estafadora

La mentira llegó a su fin cuando Leonard descubrió mensajes en los que la mujer se comunicaba con una clínica en Austria, evidenciando que sus tratamientos estaban relacionados con la pérdida de peso y no con el cáncer. La situación se tornó insostenible cuando Leonard la dejó en el hospital y ella le prohibió entrar, a la vez que le enviaba mensajes de texto con la excusa de que “la estaban hidratando”.

McPherson negó los hechos y aseguró ser víctima de una relación controladora. Sin embargo, finalmente admitió el fraude. Su abogada defensora argumentó que sufre de ansiedad y depresión y que buscó ayuda para tratar su conducta.

A finales de este año, se realizará una audiencia en el marco de la Ley de ganancias ilícitas, en la que podría ser obligada a devolver el dinero obtenido mediante la estafa.