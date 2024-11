Insólito: se disfrazaron de oso para cobrar el seguro

El 8 de enero, un Rolls-Royce Ghost de 2010 estacionado en Lake Arrowhead, en las montañas de San Bernardino, apareció con graves daños. Los sospechosos presentaron videos a las compañías de seguros, alegando que un oso salvaje había causado los destrozos. Las imágenes, de baja calidad, mostraban una criatura peluda ingresando al vehículo y rasgando los interiores. Sin embargo, las autoridades decidieron analizar las pruebas más de cerca, notando que algo no cuadraba.

El Departamento de Seguros del estado trabajó con un biólogo del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California. Tras revisar el video, el experto determinó que la figura peluda no era un oso real, sino una persona en un disfraz. Las pruebas recopiladas permitieron a los investigadores desmentir la versión inicial, dejando claro que el daño no provenía de un ataque animal genuino.

Daños simulados a vehículos de lujo

Los arrestados no se limitaron al Rolls-Royce. También presentaron reclamos por un Mercedes G63 AMG de 2015 y un Mercedes E350 de 2022. Los videos entregados a las aseguradoras repetían el mismo patrón: una figura disfrazada de oso causando destrozos en el interior de los autos. Las imágenes mostraban marcas de garras en los asientos de cuero y los salpicaderos, pero las autoridades notaron que las huellas parecían más superficiales de lo que debería provocar un animal real.

El disfraz de oso, encontrado en la vivienda de los acusados, contaba con piel marrón, una cabeza en forma de oso y utensilios de cocina modificados para imitar garras. Estas herramientas metálicas fueron usadas para crear las marcas de daño. En vista de este ingenioso método, el Departamento de Seguros denominó a la operación “Garra de Oso”, destacando el carácter inusual del caso.

La investigación sigue en marcha

p22-f01b-cyv(SCE_ID=155433).jpg Se disfrazaron de oso para una estafa pero fueron descubiertos

El fraude alcanzó un monto total de 141,839 dólares. Las aseguradoras afectadas sufrieron pérdidas considerables debido a los reclamos falsos. Las autoridades presentaron las pruebas al fiscal del distrito del condado de San Bernardino, y los casos se encuentran en revisión para determinar las acusaciones formales. Por el momento, no se ha confirmado si los arrestados cuentan con representación legal.

En el área donde se reportaron los ataques, la presencia de osos no es una rareza. Lake Arrowhead, una zona boscosa a 95 kilómetros de Los Ángeles, alberga osos negros, que pueden ser marrones a pesar de su nombre. No obstante, los únicos osos en el estado son de esta especie, ya que los osos grizzly se extinguieron en la década de 1920. Pero estos animales no visten disfraces ni buscan coches de lujo.

Con este caso, las autoridades y las aseguradoras han quedado en alerta, reconociendo la creatividad que algunas personas pueden emplear en busca de dinero fácil. La operación “Garra de Oso” deja una advertencia sobre el ingenio y la audacia detrás de ciertos fraudes modernos, mostrando que no todo es lo que parece, incluso si hay un oso de por medio.