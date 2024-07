Insólito: tras su reelección, Nicolás Maduro cantó la marcha peronista

“Chávez había dicho que no subestimen al pueblo y a los militares. En menos de 24 horas del golpe de Estado, este pueblo que Chávez tenía contenido, cuando vio que se disolvieron los poderes y que se pretendía imponer un gobierno fascista, se declaró en insurrección general, popular y nacional y no hubo títere que quedara con cabeza. El pueblo se fue a buscar a los militares y los militares se unieron al pueblo. En Argentina se dio un evento similar con Perón”, sostuvo.

Al terminar la frase, el líder bolivariano entonó la marcha peronista y remarcó: “Yo soy peronista y evista. Mi gran Perón y mi gran Evita. Con Perón voy y con Evita voy, y vamos. Ellos también están con nosotros”.

Nicolás Maduro cuestionó a Javier Milei

Luego cuestionó al gobierno de Javier Milei, a quien en reiteradas ocasiones tildó de “nazi fascista”, y planteó: “El fascismo no entiende de democracia, ni de debate, ni de respeto. Se combate con la verdad, con la Constitución y la ley porque el fascismo en el mundo es criminal. Quieren imponer y convertirnos en colonias de las elites gobernantes”.

Durante la primera parte de su discurso, Maduro destacó la participación y expresó: “Fue una jornada histórica, vencer al fascismo, a los demonios y a las demonias, con la fuerza de Cristo, de Bolivar, de Chávez y otra vez volvió a hacerlo nuestro pueblo”.

“Recibo esta credencial constitucional legal del poder, encargado de llevar los temas electorales de Venezuela, el poder soberano electoral de Venezuela que ha emitido un dictamen que recibo con humildad, porque soy un obrero es lo que no me perdonan el imperialismo”, remarcó.

nicolas maduro elecciones triunfo venezuela Hubo denuncias de fraude en el triunfo electoral de Nicolás Maduro.

Siguiendo con su pelea con Milei, el mandatario bolivariano dijo que es un "bicho, feo, cobarde y estúpido" que no le "aguanta un round", a la vez que lo tildó de "nazi fascista y vendepatria". Todo esto ocurrió luego de la celebración por haber ganado las elecciones en Venezuela, en medio de denuncias de fraude.

"Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”, expresó.

Luego, sumándose a los cánticos de sus seguidores, continuó con sus agravios a Milei: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”.

Previamente, Milei había señalado en sus redes sociales: “Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”.

“Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, agregó y sentenció: “Dictador Maduro, afuera”, manifestó Milei.