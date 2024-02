La esposa de Navalny amenazó a Putin tras la muerte de su marido: "No quedarán impunes"

Desde la cárcel, el líder opositor invitó a votar en contra de Putin en las elecciones del 17 de marzo de 2024.

Las causas exactas de su muerte aún se desconocen. Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, anunció que son los médicos quienes tienen que aclararlo.

La incertidumbre en torno a este hecho levanta sospechas y la atención global sobre la situación de los derechos humanos en Rusia y la seguridad de quienes desafían el régimen de Putin.

La misteriosa muerte de Navalny

El líder opositor ruso Alexey Navalny murió en la cárcel del Ártico donde cumplía una sentencia de 19 años, informó esta misma jornada el servicio penitenciario del país y el Kremlin, sin precisar la causa del fallecimiento, ocurrido a un mes de unas elecciones en las que se prevé que el presidente Vladimir Putin consolidará aún más su poder.

"El 16 de febrero de 2024, en la colonia penitenciaria número 3, el recluso Navalny A.A. se sintió mal después de un paseo y casi inmediatamente perdió el conocimiento. Los trabajadores médicos de la institución llegaron inmediatamente y llamaron a un equipo médico de emergencia", indicó en un mensaje el Servicio Penitenciario Federal.

Alexéi Navalny cumplía una condena de 19 años. Télam

"Se llevaron a cabo todas las medidas de reanimación necesarias, pero no dieron resultados positivos. Los médicos de urgencias confirmaron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas de la muerte", informó la institución.

"Los médicos que llegaron a la (prisión) prosiguieron con el protocolo de reanimación, que ya habían aplicado los médicos de la colonia penitenciaria. Continuaron haciéndolo más de media hora", indicó el Hospital de Labytnangi, una ciudad del norte de Rusia, según la agencia local Interfax.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se limitó a señalar que Putin fue "informado" de la muerte del opositor, de 47 años, e indicó que no tiene precisiones sobre las causas del hecho.

Líderes políticos mundiales exigieron a Rusia que aclare las circunstancias alrededor de la muerte de Navalny, en declaraciones que Peskov tildó de "inaceptables", mientras que el presidente estadounidense, Joe Biden, responsabilizó directamente a Putin por el fallecimiento de opositor.

"No hay informes de médicos, ni de médicos forenses, no hay información definitiva del Servicio Penitenciario Federal, no se conoce la causa de muerte. (...) Consideramos que esas declaraciones (de los países occidentales) son absolutamente inadmisibles", dijo el vocero del Kremlin ante la prensa, según recogió la agencia de noticias Sputnik.