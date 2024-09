La herencia de Pablo Escobar: "El tío Pablo dejó demasiado dinero"

En una entrevista al canal de YouTube Conducta Delictiva, Laura explicó que la fortuna acumulada por su tío sigue teniendo repercusiones décadas después de su muerte, y subrayó que el mito sobre las enormes sumas de dinero oculto no es solo una leyenda.

La entrevista descubre detalles sorprendentes sobre cómo la riqueza ilícita de Escobar, producto del comercio de cocaína hacia Estados Unidos, sigue afectando a sufamilia y a otras personas cercanas.

La mujer comentó que, a pesar de las historias conocidas sobre los escondites llenos de dinero, muchas de estas riquezas se han perdido debido al deterioro o porque nunca fueron recuperadas.

Laura es hija de Roberto de Jesús Escobar Gaviria, el hermano mayor de Pablo Escobar. En el ambiente se lo conocía como ‘El Osito’ o ‘Samuel’, y se unió al cartel de Medellín varios años después de su formación.

La división de la herencia determinada por Escobar

Laura señaló que Pablo Escobar dejó un documento donde expresa su última voluntad sobre la división de la herencia, aunque no se sabe bien cuándo lo firmó, ni tampoco la cifra total de su fortuna.

El texto sostiene que “el 50% es para mi esposa y mis dos hijos, las obras de arte y joyas para mi hija, los carros (autos) de colección para mi hijo Juan Pablo”. “Del otro 50% -continúa-, uno por ciento para una tía abuela y el 49% restante para mi papá, mi mamá y hermanos en partes iguales”.

Pese a que todo parece bien organizado, la cuestión es mucho más compleja porque el propio Escobar había entregado “cositas” (así las llama Laura) a distintos integrantes de la familia.

Esto trajo una serie de conflictos familiares. “Hubo muchos problemas porque unos querían las cosas que ya él en vida les había dado a otros. La familia se fracturó”, dijo.

“Donde hay dinero por herencia, hay pelea y mi familia no fue la excepción. Ahí es donde mi familia se divide”, reveló Laura Escobar, al canal Conducta Delictiva.

Una fortuna desconocida

La sobrina de Pablo Escobar reconoce que para la familia fue “complicadísima” la división de la herencia porque nadie tenía claro el monto total del patrimonio del capo narco.

“No se sabía la cantidad de cosas que tenía el tío Pablo. El testamento fue en porcentaje porque no se sabía lo que había... Había muchos testaferros, algunos devolvieron las propiedades, pero otros no”, contó Laura.

Incluso, hace un tiempo la viuda de Pablo Escobar había contado que gran parte de la fortuna fue entregada al grupo paramilitar “Los Pepes”, una banda rival que estaba en guerra con el Cartel de Medellín, para frenar la persecución hacia la familia y garantizar su seguridad.

“El tío Pablo dejó demasiado dinero, fue de cada uno conservarlo o malgastarlo. En mi familia todos vivimos muy bien”, apunta la mujer.

Con respecto a sus tías, las hermanas de Pablo Escobar, contó que “casi no trabajan” porque se dedicaron a manejar y administrar sus propios negocios. “Son personas que compran propiedades, venden, organizan, tienen sus cultivos de flores o tienen las fincas. Ponen a producir, tienen ganado. Han sabido mantener ese dinero que quedó”, afirmó.

Para Laura, la herencia de su tío “fue una bendición porque cada uno puede seguir viviendo y estar tranquilo de que si es bien administrado puedes tener la tranquilidad para el resto de tu vida y para las nuevas generaciones”.

Pablo Escobar no sólo era un narcotraficante, se había convertido en un verdadero terrorista que no dudó en poner bombas y hacer estallar vehículos en pleno Medellín en su guerra contra el poder político en Colombia. Había aterrorizado a la población.

Por eso había un comando especial buscándolo. Tras una intensa persecución, el 2 de diciembre de 1993 lo abatieron en un tejado de Medellín.

La foto de su cadáver acribillado, con los pies descalzos, dio vuelta al mundo. Había recibido un disparo en el estómago, otro en la pierna y finalmente lo remataron con un tiro directo a la cabeza.