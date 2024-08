Los trolls de Twitter se movilizan a favor de Donald Trump

Las cuentas identificadas forman parte de un grupo de 56 perfiles que parecen participar en una campaña coordinada para promover contenido pro-Trump en internet. A pesar de la magnitud del hallazgo, CNN señala que no se han encontrado pruebas de que la campaña de Trump esté directamente involucrada.

El análisis de las cuentas reveló un patrón de comportamiento no auténtico: se utilizan fotografías de influenciadoras europeas, manipuladas para incluir mensajes a favor de Trump y su movimiento MAGA (Make America Great Again) en ropa o imágenes que parecen generadas por inteligencia artificial. Los perfiles también muestran errores recurrentes en el uso del idioma inglés, lo que pone de manifiesto la falta de autenticidad en el contenido compartido.

Las cuentas fraudulentas emplean nombres femeninos comunes como "Eva", "Luna", "Sophia", "Isabelle" y "Samantha", y a menudo se presentan como si estuvieran ubicadas en Estados Unidos. De las 17 cuentas descubiertas, 15 tienen la verificación azul, lo que indica un fallo en los mecanismos de control de la plataforma. Este hallazgo pone en evidencia la necesidad de mejorar las herramientas para detectar perfiles falsos y evitar que se utilicen para propagar desinformación.

Testimonios y respuestas de las afectadas

Entre las influencers afectadas se encuentran figuras de la moda y belleza de Dinamarca, Alemania y Rusia. CNN ha entrevistado a Debbie Nederlof, una influenciadora alemana de 32 años, quien expresó su sorpresa y frustración al descubrir que su imagen había sido utilizada sin su permiso. Nederlof manifestó: "Para ser sincera, (me dije): '¿Qué carajo?' Esa fue mi reacción, porque no tengo nada que ver con EEUU. Con Trump, con las cosas políticas por allá. ¿Qué diablos me importa a mí desde un pequeño lugar en Alemania la política estadounidense?".

El CIR subraya que, aunque la intención detrás de cuentas como la de Eva no está completamente clara, estos perfiles representan una creciente amenaza de engaño digital. Las imágenes de influyentes europeas fueron tomadas y modificadas para hacerse pasar por mujeres estadounidenses jóvenes que apoyan a Trump, utilizando sofisticadas técnicas de manipulación.

Acciones y recomendaciones para combatir el fraude

CNN y CIR notificaron a Twitter sobre las 53 cuentas falsas identificadas durante la investigación. A pesar de los esfuerzos, la red social no ha respondido, aunque muchas de las cuentas fueron suspendidas desde entonces. Con las elecciones estadounidenses acercándose, la necesidad de una vigilancia en línea es más crucial que nunca. Se hace un llamado a las plataformas de redes sociales para que intensifiquen sus esfuerzos en la detección y eliminación de cuentas no auténticas. Además, se destaca la importancia de que los usuarios sean críticos y cautelosos con el contenido que encuentran en línea.

La colaboración entre empresas tecnológicas, agencias gubernamentales y la sociedad civil se considera esencial para combatir de manera efectiva estas campañas engañosas. Solo mediante un esfuerzo conjunto se podrá enfrentar el creciente problema de la desinformación en las redes sociales y proteger la integridad de la información en la era digital.