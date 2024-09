Los videos más impactantes del paso del tifón "Yagi" en Vietnam

Es el fenómeno climático más fuerte de las últimas tres décadas

Videos subidos por la población a las redes sociales muestran como potentes ráfagas de viento destruyen viviendas y comercios, mientras la gente busca protegerse para evitar ser arrastrados.

El paso del tifón Yagi en Vietnam. El paso del tifón Yagi en Vietnam. Twitter

Benjamin Horton, director del Observatorio Terrestre de Singapur, explicó que fenómenos como el tifón Yagi “se están volviendo más fuertes debido al cambio climático”.

“Las aguas más cálidas del océano proporcionan más energía para alimentarlas, lo que lleva a un incremento de la velocidad del viento y lluvias más intensas”, sostuvo el especialista.

Graves inundaciones en varias ciudades de Vietnam a causa del tifó Yagi. Graves inundaciones en varias ciudades de Vietnam a causa del tifó Yagi. Twitter

El colapso de un puente

En uno de los hechos más impactantes, se ve cómo uno de los puentes más grandes de la región se derrumba en medio de las fuertes lluvias.

Se trata del transitado puente de acero sobre el crecido río Rojo, en la provincia de Phu Tho, que colapsó arrastrando al vacío a diez vehículos, entre camiones y autos.

El momento en que cae un puente y se traga un camión. El momento en que cae un puente y se traga un camión. Twitter

Al menos 10 personas que iban en los vehículos fueron arrastradas por la corriente, mientras sólo tres conductores pudieron ser rescatados.

Uno de los que se salvó fue Nguyen Minh Hai. “Estaba muy asustado cuando me caí. No sé nadar y pensé que iba a morir, pero me rescataron, contó a la televisión local.

Pham Truong Son, de 50 años, dijo que circulaba por el puente en su moto cuando oyó un fuerte estruendo. Antes de comprender lo que estaba ocurriendo, se vio cayendo al río. “Sentí como si me hundiera al fondo”, dijo. El hombre logró nadar y aferrarse a un árbol.

Tifón en Vietnam. Tifón en Vietnam. Twitter

Devastadores aludes

Las precipitaciones causaron además catastróficas inundaciones y deslizamientos de tierra, afectando de manera crítica a decenas de poblados.

En la provincia de Lao Cai, un deslizamiento de tierra sepultó más de 30 casas en la aldea de Lang Un. Unas cien personas desaparecieron y hasta ahora sólo rescataron 26 cuerpos. En el lugar continúan los trabajos para hallar los demás cadáveres.

Un deslizamiento de tierra sepultó más de 30 casas

La dificultad para acceder a las zonas afectadas y la imposibilidad de utilizar maquinaria pesada ha complicado enormemente las labores de rescate. Los equipos de emergencia están luchando contra las condiciones adversas para encontrar sobrevivientes entre el barro y los escombros.

En Hanói, la capital de Vietnam, se ha declarado una alerta por posibles inundaciones adicionales debido al aumento del caudal de los ríos Rojo y Duong, que atraviesan la ciudad.

Mucha gente tuvo que ser evacuada a causa de las inundaciones que causó el tifón. Mucha gente tuvo que ser evacuada a causa de las inundaciones que causó el tifón. Twitter

Los equipos de rescate indicaron que un gran número de personas han tenido que abandonar las áreas residenciales de la ciudad para buscar refugio a medida que aumenta el nivel del agua.

A pesar de los esfuerzos por prevenir más daños, las autoridades locales temen que las riadas puedan extenderse a otros distritos del centro, agravando aún más la situación.

El gobierno de Vietnam pidió ayuda a China para que regule el flujo de agua desde los tramos superiores del río Rojo para reducir el caudal hacia el sur y lidiar con las inundaciones.

El tifón provocó un desastre en las principales ciudades de Vietnam. El tifón provocó un desastre en las principales ciudades de Vietnam. Twitter

Impacto sobre la producción

El tifón afectó numerosas fábricas, según el diario estatal Lao Dong. Los vientos arrancaron techos y destruyeron material industrial. También el ingreso de agua dañó productos terminados y equipamiento costoso.

Muchas compañías indicaron que seguían sin electricidad y que les tomará más de un mes poder retomar sus operaciones.

El fenómeno climático afectó especialmente las provincias de Haiphong y Quang Ninh, núcleos industriales donde se encuentran muchas fábricas de exportación de bienes, como el fabricante de autos eléctricos VinFast y los proveedores de Apple Pegatrong y USI.

Hasta ahora se cree que unas 100 empresas resultaron dañadas, lo que implica pérdidas de millones de dólares.