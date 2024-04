Los videos más impactantes del terremoto en Taiwán

Otra muestra el pánico en un hogar o dentro de un colectivo. También la desesperación de los automovilistas cuando comienzan a caer rocas sobre la ruta en una montaña.

En imágenes se puede ver un edificio de cinco pisos en Hualien que resultó gravemente dañado. El primer piso se derrumbó y dejó el resto inclinado en un ángulo de 45 grados.

En la capital, Taipei, cayeron tejas de edificios y escombros de algunas obras de construcción. Las escuelas evacuaron a sus estudiantes a los campos deportivos y les equiparon con cascos de seguridad.

Un sismo más fuerte de lo previsto

Las autoridades dijeron que sólo esperaban un terremoto relativamente leve de magnitud 4 y, en consecuencia, no enviaron alertas. Pero en realidad fue de 7,4, estremeciendo gran parte de la zona norte de la isla.

El terremoto se sintió en Shanghái y en varias provincias de la costa sureste de China, según los medios chinos. China y Taiwán están a unos 160 kilómetros de distancia.

La población de Taiwán, unos 23 millones de habitantes, está acostumbrada a los sismos, y pese a que este fue lo suficientemente fuerte como para asustarlos, actuaron con mucha tranquilidad hasta que pasó.

"Los terremotos son algo común y me he acostumbrado a ellos. Pero hoy fue la primera vez que un terremoto me asustó hasta las lágrimas. Nunca antes había sentido un temblor tan intenso", contó a la CNN una habitante de Taipei, Hsien-hsuen Keng.

El sismo se produjo cerca de las 8 de la mañana, y se disipó rápidamente, aunque dejó graves problemas como edificios con grietas o derrumbados.

Aún hay 64 personas atrapadas en una cantera de roca y seis en otra, según los bomberos, que están tratando de rescatarlos.

Tras el sismo, hubo una amenaza de tsunami para la región. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico explicó que aproximadamente tres horas después del terremoto se disipó el temor y que sólo se reportaron olas en algunas playas de Taiwán y el sur de Japón.

Lo que sí continuaron durante todo el día fueron las réplicas del sismo, algunas de magnitud 5 y 6 grados. Las autoridades ya advirtieron que podrían seguir las réplicas en los próximos días.

El gobierno de Hualien informó que hay 92 edificios dañados en las zonas afectadas. Más de 200 personas se encuentran en refugios, cerca de 10.000 hogares carecen de agua y más de 300 de electricidad.

Zona de sismos

Taiwán se encuentra a lo largo del 'Anillo de Fuego' del Pacífico, la línea de fallas sísmicas que rodea el Océano Pacífico y donde ocurren la mayoría de los terremotos del mundo.

La ciudad de Hualien, donde fue el epicentro de este terremoto, fue sacudida por última vez por un terremoto mortal en 2018, que derrumbó un hotel histórico y otros edificios.

El peor terremoto ocurrido en Taiwán en los últimos años se produjo el 21 de septiembre de 1999, con una magnitud de 7,7, y causó 2.400 muertes, hirió a unas 100.000 personas y destruyó miles de edificios.