Murió uno de los 33 mineros que en 2010 quedaron atrapados en una mina de Chile

Candelaria, una empresa funeraria de Copiapó, 800 km norte de Santiago, informó en un comunicado "el sensible fallecimiento de quien fuera en vida el señor Mario Nicolás Gómez Heredia" .

No se dio a conocer la versión oficial de la causa de su deceso, aunque Gómez arrastraba silicosis, una enfermedad pulmonar que aqueja a los trabajadores las minas .

Gómez formó parte del grupo de 33 mineros chilenos que quedaron atrapados el 5 de agosto de 2010 a más de 600 metros de profundidad en la mina San José, cerca de Copiapó, y que fueron rescatados 69 días después tras una exitosa operación seguida por millones de personas.

El día del accidente Gómez tenía 63 años, era el mayor del grupo y fue el noveno en ver la luz, tras ascender por una jaula de metal de apenas 66 centímetros de diámetro, por un orificio perforado por más de un mes. La vida del minero chileno fue la inspiración del futbolista alemán Mario Gómez.

Atrapados en la Mina.jpg

El delantero vio por televisión cómo luchaban los mineros para salir de las entrañas de la tierra y se conectó de inmediato con la historia del noveno minero en ser rescatado, que llevaba su nombre.

El futbolista, ahora retirado, usó como cábala el número 33 y poco después salió de una sequía goleadora.

Atrapados en la mina y promesas que no se cumplieron

Mientras estuvieron atrapados en el fondo de la mina San José, los mineros recibieron todo tipo de promesas: desde pensiones vitalicias hasta viajes con sus familias a los complejos turísticos más sofisticados del planeta, pero una vez en la superficie, todas esas promesas quedaron en la nada.

No fue la única frustración que debieron vivir. Se escribieron libros y se hicieron documentales y películas de ficción con la tragedia que debieron vivir sin que recibieran nada a cambio.

“Nos ofrecieron grandes proyectos, pero esas cosas se hacen con abogados, uno solo no puede hacer nada, no tiene las facultades, y eso nos llevó a ser engañados, a quedar con las manos vacías. A diez años seguimos tratando de recuperar nuestra dignidad, nuestros derechos”, se quejó en 2020 uno de ellos, Luis Urzúa.

Embed

Los mineros cedieron sus derechos a los abogados Remberto Valdés y Fernando García, que negociaron los contratos para la realización de la película y de un libro y, finalmente, se quedaron con los derechos de la historia.

Recibidos como héroes, muchos de ellos se transformaron pronto en parias, porque ninguna otra empresa minera queso contratarlos por temor a que promovieran mayores exigencias en materia de seguridad.

“Los dueños o los gerentes de las empresas piensan que nosotros, los 33, vamos a ser una molestia, una pulga en la oreja por el tema de la seguridad, porque si no se cumplen las medidas, tenemos llegada con los medios de comunicación, con las autoridades… entonces eso nos juega en contra”, explicó al cumplirse diez años del rescate Omar Reygadas, que nunca volvió a bajar a una mina y trabaja como transportista.

Las secuelas psíquicas también los han dejado marcados para toda la vida. Luis Sepúlveda describió en una entrevista con la BBC sus sufrimientos, que son similares a los que aún hoy padecen sus compañeros.

“Despierto. Duermo poco. A veces me veo en la mina, tirado en el lugar donde estaba. Eso te pone mal. A veces me da miedo ir a acostarme, siento que no voy a despertar más”, contó.