Nadie sabe nada sobre la cocaína en la Casa Blanca

No se encontraron huellas dactilares ni ADN en la bolsita de cocaína encontrada en un vestíbulo de la Casa Blanca la semana pasada, a pesar de un sofisticado análisis del laboratorio criminal del FBI, y las imágenes de vigilancia del área no identificaron a ningún sospechoso, según un resumen del Servicio Secreto. No hay pistas sobre quién trajo las drogas al edificio.