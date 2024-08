No faltó a su trabajo ni una vez en 27 años: el insólito premio que le dio su jefe

En épocas escolares solía tildarse de "Sarmientito" a quienes no faltaban jamás a clases, haciendo referencia a una versión histórica que señalaba que Domingo Faustino Sarmiento no faltó jamás en su paso por la escuela. Lo cierto es que, en líneas generales, no abundan aquellos que no registran faltas, por lo que suelen ser gente premiada por su comportamiento.