Polémica en Colombia por un supuesto video de Petro con una conductora trans

"Yo soy heterosexual", afirmó Petro

El propio Petro evitó hacerlo, afirmando solo que él es “heterosexual”. También pidió respeto a su privacidad y rechazó los comentarios “transfóbicos”.

La mujer, por su parte, una conductora trans llamada Linda Yepes, provocó más incertidumbre al negarse a dar una respuesta concreta. “Todavía no puedo dar los detalles, no puedo darte una respuesta concreta porque estoy recibiendo amenazas”, dijo.

“Me está llamando el equipo de presidencia, voy a estar aquí dispuesta para ustedes para cuando me permitan hablar”, agregó Yepes.

Qué muestran los videos

Los videos, presuntamente, fueron grabados el lunes pasado en el centro histórico de Ciudad de Panamá, a donde Petro viajó ese día para la investidura de su homólogo José Raúl Mulino.

Allí se puede ver a una persona muy parecida al presidente colombiano, incluso con la misma vestimenta y gorra usada al llegar a Panamá, paseando de la mano con Yepes, en medio de risas y comentarios.

Los videos fueron utilizados por sus opositores para descalificar moralmente al presidente, el primero de centroizquierda en Colombia, argumentando una supuesta infidelidad a su esposa, Verónica Alcocer.

Los seguidores de Petro afirman que es un montaje de la derecha para desprestigiarlo y así afectar a su gobierno, que desde esta semana tiene nuevo Gabinete.

Petro pide respetar su vida privada

Este miércoles, tras ser bombardeado en las redes, Petro salió a responder, pero sin confirmar nada. “Yo soy heterosexual”, enfatizó.

El presidente colombiano es un fuerte defensor de los derechos LGBT, un colectivo que en buena parte respaldó su llegada a la presidencia en 2022.

“Siempre he considerado que la intimidad es la ‘última ratio’ de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera”, afirmó el presidente en un mensaje en X (Twitter), donde tiene 7,5 millones de seguidores.

"No puedo darte una respuesta concreta porque estoy recibiendo amenazas"

En otro párrafo, afirma: “Estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria deben ser rechazadas por el Presidente”.

El mandatario señaló que jamás se escuchará una palabra transfóbica de su parte, “porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano”. “Todo progresista sabe que los seres humanos son iguales”, agregó.

Dentro del equipo de la presidencia colombiana hubo mucho debate sobre si responder o no a los ataques. Finalmente se optó por el mensaje en las redes.

Quién es Linda Yepes

Se trata de la primera mujer trans en aparecer en un noticiero de la televisión colombiana. Lo hizo a partir de 2014 como presentadora de la sección de cultura y entretenimiento, en un informativo del canal TeleCaribe.

A partir de allí, la conductora fue creciendo en los medios colombianos donde hoy tiene una audiencia importante.

“¡No puedo creer que soy tendencia en el mundo! ¡Cómo así, qué momento!”, dijo la mujer trans al enterarse de los videos.

Luego, en una entrevista con el canal Univisión, Yepes se negó a confirmar si es ella quien aparece en el video y, más relevante aún, si la acompañaba el presidente Petro.

Para sembrar más intriga, afirmó: “Todavía no puedo dar los detalles. No puedo darte una respuesta concreta porque estoy recibiendo amenazas. Me está llamando el equipo de presidencia, voy a estar aquí dispuesta para ustedes para cuando me permitan hablar”, apuntó.