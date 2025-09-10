Para las autoridades polacas se trató de un acto de agresión. Tras una defensa que duró toda la madrugada, Polonia recibió un apoyo unánime de sus aliados.

Polonia anunció que invocará el artículo 4 de la OTAN luego de que drones rusos violaran su espacio aéreo

El primer ministro de Polonia , Donald Tusk, informó este miércoles que contabilizó al menos 19 violaciones de su espacio aéreo y que tres drones rusos fueron derribados la madrugada del miércoles. A raíz de estos incidentes, varios aeropuertos fueron cerrados y se convocó de urgencia a una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.

Para las autoridades polacas, las incursiones “sin precedentes” que se extendieron durante toda la noche significan “un acto de agresión” hacia su nación, además de una “probable provocación a gran escala” .

"La situación es grave . Hoy nadie puede dudar de que debemos prepararnos para diversos escenarios", dijo Tusk en el Consejo extraordinario de ministros convocado ante este escenario de tensión. Allí, además, subrayó que Polonia está preparada “para repeler tales provocaciones y ataques".

El Mando Operativo del Ejército polaco expresó que la operación para derribar los drones rusos finalizó cerca de las 6.00 (GMT). "Las operaciones de la aviación polaca y aliada relacionadas con las violaciones del espacio aéreo polaco han concluido", manifestó en un mensaje en X.

"Como consecuencia del ataque perpetrado hoy por la Federación Rusa en territorio ucraniano, se ha producido una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de objetos similares a drones. Se trata de un acto de agresión que ha supuesto una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos", agregó el Mando Operativo en esa misma red social.

El Gobierno, en un comunicado oficial, agradeció “al Comando Aéreo Aliado (AIRCOM) y a la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos por su apoyo, cuyos cazas F-35 ayudaron a garantizar la seguridad en los cielos polacos esta noche”.

Aeropuerto polonia Polonia cerró temporalmente cuatro aeropuertos tras la incursión de drones rusos en su espacio aéreo: la mayoría reabrió por la mañana.

Polonia se declaró en las primeras horas de este miércoles en "estado de máxima alerta”. En paralelo, cerró temporalmente cuatro aeropuertos: el de Chopin de Varsovia, Varsovia-Modlin, Rzeszów-Jasionka y el aeropuerto de Lublin. La mayoría reabrió por la mañana.

Qué es el artículo 4 de la OTAN que invocará Polonia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que invocará el artículo 4 del Tratado de la OTAN. El documento indica que los aliados "se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada”.

En el Parlamento, Tusk argumentó que esta decisión "es solo el principio" y expresó que espera un "gran apoyo de los aliados" ante "la confrontación que Rusia ha declarado al mundo libre".

El funcionario polaco sostuvo que los drones “no provenían de Ucrania, sino de Bielorrusia", y descartó que su incursión en territorio de su país fuera “el resultado de errores, pérdida de control de drones o pequeñas provocaciones rusas".

La fuerte advertencia de Polonia

Por otro lado, Tusk lanzó una fuerte advertencia en relación con la violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos. “No hay motivos para afirmar hoy que nos encontramos en estado de guerra, no hay duda de que esta provocación es incomparablemente más peligrosa desde el punto de vista de Polonia que las anteriores”, manifestó.

Además, deslizó que “se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial".

Por lo pronto, Polonia convocó al encargado de negocios ruso en Varsovia, Andréi Ordash, para expresar oficialmente su protesto por lo ocurrido durante la última madrugada, según informó el portavoz del Ministerio de Exteriores polaco, Pawel Wronski.

En primera instancia, el funcionario ruso dijo a medios de su país que las acusaciones polacas son "infundadas" y que Polonia “no presentó ninguna prueba de que esos drones tienen origen ruso".

polonia drones daños Medios de Polonia reportaron daños leves provocados por algunos de los drones rusos en el este del país.

Por su lado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que Rusia lanzó contra Polonia de manera deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed.

"Moscú siempre fuerza los límites de lo posible, y si no encuentra una reacción contundente se queda en el nuevo nivel de escalada. Lo de hoy es un nuevo nivel de escalada: drones ruso-iraníes Shahed operando en el espacio aéreo de Polonia, en el espacio aéreo de la OTAN", escribió el líder de Ucrania en sus redes sociales.

Medios polacos informaron que uno de los drones rusos cayó en el tejado de un edificio residencial en Wyryki, al este del país, aunque solo provocó daños leves. También dieron cuenta de un segundo artefacto registrado en la región de Lublin.

Polonia recibió un amplio apoyo

Autoridades europeas manifestaron su apoyo hacia Polonia. Por caso, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, catalogó este miércoles de "imprudente y sin precedentes" el ataque ruso.

"Hoy hemos visto una violación imprudente y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y de Europa por más de 10 drones Shahed rusos. Europa comparte su plena solidaridad con Polonia", dijo Von der Leyen durante el Debate del estado de la Unión Europea en el Parlamento Europeo.

Por su lado, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó el incidente como "grave e inaceptable". En la misma sintonía se mostró el presidente francés, Emmanuel Macron. "La incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco durante un ataque liderado por Rusia contra Ucrania es simplemente inaceptable. La condeno con la mayor firmeza", manifestó en sus redes.