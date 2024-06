Presentan la primera aerolínea exclusiva para perros

Esta compañía surgió en abril de este año con el objetivo de facilitar los viajes de larga distancia con un can, resolviendo así el desafío que enfrentan muchos dueños de perros que no caben en un transporte que se pueda colocar debajo del asiento. Bark Air se enorgullece de "dar prioridad al can y ofrecer una experiencia del cliente galardonada", estableciendo un nuevo estándar para los perros que disfrutan viajar.