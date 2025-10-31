Qué quiere decir MAGA, la sigla que utiliza Javier Milei en sus redes sociales

El presidente argentino suele escribir " MAGA “ en sus publicaciones, algo que llamó la atención de muchos.

El presidente Javier Milei adoptó en sus redes sociales una consigna que no le pertenece a la política argentina, pero que refleja su orientación ideológica: “MAGA” , una sigla que se repite en sus publicaciones de redes sociales. ¿Qué significa?

Se trata del lema que inmortalizó Donald Trump en su campaña presidencial de 2016. La frase, que significa “Make America Great Again” , fue transformada por Milei en una versión local que alude a su propio proyecto político: “Make Argentina Great Again” .

Con este guiño, el mandatario refuerza su cercanía con el presidente estadounidense y con un movimiento que combina nacionalismo, discurso antisistema y promesas de recuperación económica.

maga

Aunque el concepto “Make America Great Again” (M.A.G.A) se asocia directamente con Donald Trump, su origen se remonta a varias décadas atrás. En 1980, Ronald Reagan lo utilizó en su campaña presidencial, y años después, Bill Clinton recurrió a una formulación similar en 1992. Sin embargo, fue Trump quien convirtió esas cuatro palabras en un emblema político y cultural.

El eslogan expresa una idea central: la nostalgia por un pasado considerado mejor, en el que Estados Unidos representaba prosperidad y poder. Desde entonces, MAGA dejó de ser una simple frase de campaña para transformarse en un movimiento con símbolos, estéticas y valores propios. En ese marco, la palabra “grandeza” se vincula a la defensa de la soberanía, el proteccionismo económico y el rechazo a las élites políticas tradicionales.

Embed - Javier Milei on Instagram: "MAGA VLLC!" View this post on Instagram A post shared by Javier Milei (@javiermilei)

La reinterpretación argentina del MAGA

Milei traslada esa idea a la realidad nacional con su propio matiz. Su versión, “Make Argentina Great Again”, busca recrear la promesa de un país que retome la fuerza y la libertad económica perdidas. En los últimos meses, el mandatario publicó varios mensajes en la red social X con la sigla “MAGA”, acompañada de su habitual expresión “VLLC” (Viva la libertad, carajo).

Con este gesto, Milei intenta conectar su proyecto libertario con una narrativa de renacimiento económico y moral. El MAGA local apela a un electorado desencantado, que busca recuperar el orgullo y la autosuficiencia nacional. En su discurso, la idea de “volver a ser grandes” no se limita al crecimiento material, sino que se vincula con la eliminación del Estado intervencionista y la exaltación del individuo como motor del cambio.

Trump y Milei, una relación política y simbólica

El vínculo entre ambos líderes se consolidó desde antes de la asunción de Milei. Trump lo felicitó tras su victoria electoral y lo definió como “uno de los nuestros”. Por su parte, el presidente argentino suele mencionar al magnate como un referente internacional que desafió al establishment político. Ambos comparten un estilo comunicacional provocador, un discurso contra lo que llaman “casta” y una visión nacionalista en materia económica.

TRUMP MILEI 2 El presidente estadounidense Donald Trump mantiene una relación de afinidad ideológica con Javier Milei, a quien considera parte del movimiento MAGA.

El uso del lema MAGA por parte de Milei no solo implica afinidad ideológica, sino también una estrategia de posicionamiento. En el escenario político mundial, el argentino busca ubicarse junto a figuras que representan una corriente conservadora y liberal en lo económico, pero dura en lo discursivo.

El eslogan de Trump, nacido en Estados Unidos, encuentra en Argentina un nuevo terreno simbólico. En manos de Milei, “MAGA” se convierte en una bandera que mezcla liberalismo económico, nacionalismo y desafío a las estructuras políticas tradicionales. Más que una imitación, su uso refleja una intención: inscribir a la Argentina dentro de una corriente internacional que promete restaurar una supuesta grandeza perdida a través del choque, la ruptura y la fe en el individuo como fuerza transformadora.