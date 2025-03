Quedó atrapada en un auto con graves lesiones tras caer en una zanja y sobrevivió con una curiosa técnica

Esto provocó un despiste, inicialmente, y luego su caída a una zanja. Por la posición en la que quedó detenido el vehículo, era muy difícil no solo que quienes pasaban por el lugar pudieran verlo, sino también que quienes buscaban a la mujer la localizaran, lo que dificultó las tareas destinadas en ese sentido.

De acuerdo con el relato que entregó después de ser rescatada, podía escuchar cómo pasaban los autos cerca de ella. Incluso les gritaba, pero no podían escucharla.

Mujer Indiana Estados Unidos Brieonna Cassell sobrevivió gracias a una ingeniosa técnica tras encontrarse atrapada en su auto en una zanja de Indiana.

“Pensé que nadie me iba a encontrar. Pensé que iba a morir en esta zanja", dijo la mujer al momento de ser hallada. Es, al menos, lo que contó Jeremy Vanderwall, el supervisor del hombre que la halló en las cercanías de un pequeño pueblo llamado Brooks. “Estoy seguro de que eso fue desmoralizante”, agregó quien, además, es jefe asistente de un cuartel de Bomberos local.

Su padre, en tanto, se mostró por demás agradecido. "Todos los que ayudaron a encontrarla y los voluntarios y todo... fue un milagro maravilloso", manifestó.

Cómo sobrevivió seis días atrapada en su auto

Las horas, seguramente, se le hicieron eternas a Brieonna, una madre de tres hijos que, de repente, se encontró en un lugar impensado, dentro de su auto destrozado y con heridas en sus piernas y muñecas que le impedían salir del vehículo.

Por si fuera poco, su teléfono quedó debajo del asiento del acompañante. “Estaba muerto” dijo Delmar Caldwell sobre el estado del dispositivo.

Ante ese escenario de emergencia extrema, la mujer debió recurrir al ingenio, y también conservar la calma, para continuar con vida. Hidratarse era extremadamente necesario, aún más que ingerir algún alimento.

Entonces tomó una remera con capucha, la sumergió en el agua de la zanja y luego exprimió la prenda en su boca. Esa decisión, al cabo, terminó salvándole la vida.

La presencia fortuita de un trabajador fue clave para su rescate

Johnny Martínez operaba un equipo para una empresa de drenaje y excavación cuando vio el auto de Caldwell fuera de la ruta. Según Delmar Caldwell, su hija “había perdido la esperanza de ser encontrada" hasta que aquel hombre la encontró.

"Ella estaba muy consciente, muy alerta, muy consciente de lo graves que eran sus heridas", indicó Vanderwall por su lado.

Mujer Indiana auto papá Brieonna Cassell “había perdido la esperanza de ser encontrada", dijo su padre en declaraciones televisivas.

En ese sentido, agregó: "Si él no la hubiera visto y no hubiera presionado para que yo volviera a ver cómo está, ella podría haberse acostado allí quién sabe cuánto tiempo más, y el resultado podría no ser el mismo".

Tras liberarla, la mujer fue llevada a un hospital en Chicago, situado a unas 75 millas al norte del condado de Newton,

Cuál es su estado de salud y su pronóstico

Actualmente, Cassell se encuentra en condición estable en ese hospital. Su familia informó que será sometida a una cirugía debido a la gravedad de las fracturas en sus piernas.

Los médicos expresaron cierta preocupación por el proceso de curación, aunque su pronóstico general es positivo. “Está de buen ánimo y comiendo mucho", dijo su padre.

Para cubrir los costos médicos derivados del accidente, abrieron una publicación en la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe. Allí, describen que Brieonna requerirá un extenso proceso de rehabilitación.