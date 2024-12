Quién es el CEO asesinado en pleno Nueva York y qué se sabe de la investigación

La policía busca al hombre que disparó contra el CEO de 50 años, poco antes de las 7 de la mañana frente al hotel Hilton en el distrito de Midtown, donde se iba a celebrar un encuentro con inversores, y ofrece 10.000 dólares de recompensa para quienes provean datos para esclarecer el crimen que conmocionó al mundo empresarial de Estados Unidos.

“Parece que fue un asesinato apuntando específicamente a él”, dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, al citar las investigaciones preliminares.

Adams agregó que la policía está examinando evidencias halladas en el lugar y revisando videos de seguridad. De hecho, después del mediodía, la policía mostró dos imágenes de videos de seguridad en los que se ve al agresor con un arma en la mano y, en otra imagen, escapando en bicicleta eléctrica de alquiler Citi Bike, junto con la oferta de 10.000 dólares de recompensa.

Según las fotos, el agresor llevaba una campera negra, una mochila gris y zapatillas blancas y negras. También había trascendido que estaba encapuchado, aunque no se mostró su cara.

La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que el agresor esperó a Thompson “varios minutos” fuera del hotel antes de acercarse a Thompson por detrás y abrir fuego.

“Muchas personas pasaron junto al sospechoso, pero él pareció esperar a que pasara su objetivo”, dijo Tisch, añadiendo que el tiroteo “no parece ser un acto de violencia aleatorio”.

Según dos personas familiarizadas con la investigación, el sospechoso aparentemente sabía por qué puerta iba a entrar Thompson y le disparó varias veces desde unos pocos metros de distancia. Su pistola se atascó durante el tiroteo, aunque rápidamente solucionó el problema y reanudó los tiros, dijo la policía.

El diario The New York Post publicó un video que muestra el momento del crimen a sangre fría. Las imágenes, de una cámara de seguridad, muestran al agresor disparando repetidas veces a Thompson a corta distancia, muy cerca de la entrada del hotel. La víctima primero se tambalea hacia atrás al recibir el primer disparo, que parece haberle dado en la espalda, antes de caer sobre la vereda. Luego intenta arrastrarse mientras el agresor sigue disparando.

Los disparos le impactaron en la espalda y en la pierna y el tiro mortal fue en el pecho.

