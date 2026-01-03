"Resolución Absoluta": los detalles de la operación en Venezuela con la captura de Nicólas Maduro

Un despliegue de 150 aeronaves, apagones tácticos y comandos de la Delta Force. El operativo, que fue seguido por Trump, duró poco más de dos horas.

Bajo el nombre clave de "Resolución Absoluta" , las fuerzas armadas de Estados Unidos ejecutaron este sábado una de las misiones de extracción más complejas de la historia reciente. El operativo, que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, fue el resultado de meses de una planificación minuciosa que incluyó el despliegue de más de 15,000 efectivos en el Caribe.

El general Dan Caine , jefe del Estado Mayor Conjunto, reveló que la CIA mantenía equipos en tierra desde agosto para monitorear cada movimiento de Maduro. "Supimos qué comía, qué vestía y cuáles eran sus rutinas", detalló el militar. Esta inteligencia previa permitió que el asalto, ejecutado por comandos de la Delta Force , fuera de una precisión quirúrgica.

La ofensiva comenzó cerca de las 2 de la madrugada con ataques intensos sobre el Fuerte Tiuna y la base aérea La Carlota . Para facilitar el ingreso de los helicópteros MH-60 y MH-47 de los "Night Stalkers", la aviación estadounidense destruyó las defensas antiaéreas venezolanas. Simultáneamente, una operación cibernética provocó un apagón masivo en sectores estratégicos de Caracas para maximizar el factor sorpresa.

ataque estados unidos venezuela

Pese a que los helicópteros recibieron disparos al aproximarse al complejo presidencial, las unidades de élite respondieron con "fuerza abrumadora". Según el reporte oficial, Maduro y Flores no ofrecieron resistencia y se entregaron minutos después de que los comandos derribaran las puertas de seguridad.

Dos horas de alta tensión

La operación completa duró apenas dos horas y 20 minutos. Las tropas llegaron al objetivo a las 2:01 y para las 4:29 ya se encontraban sobrevolando aguas internacionales con los detenidos a bordo. E

El presidente Donald Trump aseguró haber seguido la misión en tiempo real "como si fuera un show televisivo", destacando que no se registraron bajas entre los militares norteamericanos. Luego, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó fotos inéditas del momento.

trump operativo venezuela1 @WhiteHouse

Tras ser extraídos de Venezuela, los detenidos fueron trasladados al buque de guerra USS Iwo Jima y, posteriormente, enviados a Nueva York. Allí, el líder del denominado Cartel de los Soles enfrentará a la justicia federal por cargos de narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de cocaína.

Con la caída del régimen, Trump anunció que Estados Unidos asumirá la dirección de Venezuela de manera transitoria. El plan incluye la llegada de grandes compañías petroleras estadounidenses para reparar la infraestructura energética y reactivar la economía del país sudamericano, marcando el inicio de lo que la Casa Blanca define como una "transición adecuada y juiciosa".

trump operativo venezuela5 @WhiteHouse

Nicolás Maduro ya está en Nueva York: quedará detenido en una cárcel de Brooklyn

El capítulo final del régimen chavista comenzó a escribirse este sábado en suelo norteamericano. El avión Boeing 757 que trasladó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, al norte de la ciudad de Nueva York, confirmando así el éxito del operativo de extracción liderado por Estados Unidos.

Tras tocar pista, agentes federales abordaron la aeronave para asegurar el procedimiento. Maduro era trasladado de inmediato al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn, donde aguardará su primera comparecencia ante un juez.

AVIÓN- MADURO- DETENCIÓN- ESTADOS UNIDOS-4 Captura TN

La llegada de Maduro a Nueva York reactiva la causa abierta en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur. Los cargos son contundentes: conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas.

La justicia sostiene que Maduro lideraba el Cartel de los Soles, utilizando la estructura del Estado venezolano para facilitar el tráfico de drogas hacia Norteamérica en alianza con grupos armados.

Mientras Maduro era ingresado en la prisión de Brooklyn, en Caracas la vicepresidenta Delcy Rodríguez mantuvo un tono desafiante. En cadena nacional, exigió la liberación del "único presidente de Venezuela" y calificó la detención como una agresión externa ilegal. Sin embargo, Trump sugirió que la funcionaria habría mostrado disposición a cooperar con Washington en las horas previas al desenlace.