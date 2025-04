Revelan la verdadera causa de la muerte de la actriz Michelle Trachtenberg

Si bien la familia de Trachtenberg se opuso a la realización de una autopsia, al parecer por motivos religiosos, cuando la Policía determinó que no había indicios de un hecho delictivo en aquel domicilio, los forenses llevaron a cabo pruebas de laboratorio que aportaron datos importantes para entender las razones de su deceso.

Publicaron, en específico, que Trachtenberg murió como consecuencia de complicaciones derivadas de la diabetes mellitus, una enfermedad que se caracteriza por presentar niveles altos de azúcar en sangre, con la que lidiaba desde hacía tiempo. En paralelo, las autoridades aclararon que su muerte fue considerada natural.

Michelle Trachtenberg actriz.jpg Michelle Trachtenberg murió como consecuencia de complicaciones derivadas de la diabetes mellitus.

La actriz había desatado preocupación en sus seguidores por verse delgada y poco saludable en las fotografías que subía en redes sociales en los meses previos a su deceso.

Sin embargo, ella misma se ocupó de desestimar aquellos rumores, de asegurar que estaba “feliz y saludable” y de negar que el cambio físico fuese producto de alguna cirugía estética.

“Explíquenme por qué me veo enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayan dejado un comentario así”, dijo en aquel momento Trachtenberg.

La muerte de Michelle Trachtenberg

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York, sus agentes respondieron en febrero pasado a una llamada al 911 para socorrer a una mujer que no respondía. Cuando llegaron a la vivienda ubicada en la zona de Central Park South, descubrieron que se trataba del departamento de la actriz, a quien hallaron sin signos vitales. Momentos después, la declararon muerta.

Desde un primer momento los investigadores descartaron que se tratara de una muerte violenta y construyeron sus principales hipótesis alrededor de una posible complicación de salud, debido a su reciente trasplante.

Michelle Trachtenberg: una carrera llena de éxitos

La actriz neoyorkina nacida el 11 de octubre de 1985 empezó su carrera actoral con solo tres años en capítulos de "Ley y Orden", y fue una estrella juvenil muy conocida por papeles en series de televisión y películas para adolescentes.

Su primer gran papel fue en la serie "Las aventuras de Pete y Pete", en el canal infantil Nickelodeon, con una docena de capítulos, a mediados de los años noventa.

De todos modos, su primer papel como protagonista y su salto a la fama en la audiencia de esa franja etaria fue en Harriet, la espía, en 1996.

Más tarde participó en más de 60 capítulos de la popular serie “Buffy, la cazavampiros”. Fue en la quinta temporada como la hermana menor de Buffy Summers y permaneció en la serie desde el año 2000 hasta que esta terminó, en 2003.

Michelle Trachtenberg actriz (3).jpg Michelle Trachtenberg brilló en más de 60 capítulos de la popular serie “Buffy, la cazavampiros”.

Más recientemente, desde 2007, alcanzó el éxito con otro drama adolescente, "Gossip Girl", donde interpretó a la eterna chica mala Georgina Sparks. Por ese papel llegó a ser nominada como mejor villana de la televisión en los Teen Choice Awards del año 2012.

Pese a ser uno de los personajes más odiados de esa ficción, recuperó el papel en un par de episodios de la nueva hornada de la serie, en 2022. Ese sería su último papel antes de desaparecer de la pequeña pantalla.

Trachtenberg no solo brilló en televisión, sino que también tuvo excelentes trabajos en cine, por caso, en películas como “Euroviaje Censurado” (2004), el drama deportivo de Disney “Ice Princess” (2005) y "17 otra vez" (2009).