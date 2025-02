Murió la actriz Michelle Trachtenberg, famosa por sus participaciones en "Buffy, la cazavampiros" y "Gossip Girl"

Michelle Trachtenberg actriz (1).jpg

La oficina forense de la zona va a llevar a cabo una autopsia al cuerpo de Michelle Trachtenberg para determinar la causa oficial del deceso y las circunstancias del hecho. Según un comunicado del Departamento de Policía de Nueva York, los efectivos respondieron a una llamada al 911 este mismo miércoles para socorrer a una mujer que no respondía. Cuando llegaron al apartamento de la actriz, la encontraron inconsciente y fue declarada muerta en el lugar.

Meses atrás, la actriz había desatado preocupación en sus seguidores por verse delgada y poco saludable en las fotografías que subía en redes sociales. No obstante, Michelle desestimó aquellos rumores y aseguró que estaba “feliz y saludable”. Al mismo tiempo, negó que el cambio físico fuese producto de alguna cirugía estética.

“Explíquenme por qué me veo enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayan dejado un comentario así”, dijo en aquel momento Trachtenberg. Por su parte, sus seguidores señalaron que no estaban criticando su apariencia, sino que estaban “preocupados” por ella. En Instagram, donde cuenta con más de 800.000 seguidores, ha estado activa compartiendo imágenes de su carrera profesional hasta hace siete días.

Werk it #mood (1).jpg Una de las últimas publicaciones de Michelle Trachtenberg que generó preocupación entre sus seguidores por lo delgada y frágil que se veía.

Una carrera marcada por éxitos

Michelle Trachtenberg empezó su carrera con solo tres años en capítulos de Ley y Orden, y fue una estrella juvenil muy conocida por papeles en series de televisión y películas para adolescentes. Su primer gran papel fue en la serie "Las aventuras de Pete y Pete", con una docena de capítulos, a mediados de los años noventa, pero su primer papel como protagonista y su salto a la fama en la audiencia infantil fue en Harriet, la espía, en 1996.

Además, hizo películas que recordarán muchos millennials, como Sueños sobre hielo, producción de Walt Disney Pictures. También participó de la popular serie Buffy, cazavampiros en la quinta temporada como la hermana menor de Buffy Summers y permaneció en la serie hasta que esta terminó en su séptima temporada en 2003. En ese momento, apareció en más de 60 capítulos.

Más recientemente, alcanzó el éxito con otro drama adolescente: Gossip Girl. Aquí interpretó a la eterna chica mala Georgina Sparks, que durante 30 episodios se convirtió en la enemiga de Serena van der Woodsen —interpretada por Blake Lively— y Blair Waldorf —Leighton Meester—. De hecho, llegó a ser nominada como mejor villana de la televisión en los Teen Choice Awards del año 2012. “Definitivamente, es mucho más divertido que interpretar a la chica buena. Me encanta la reacción que obtienes. Nunca entendí por qué algunos actores no quieren interpretar a villanos o personajes malvados”, observó en una entrevista a Seventeen en 2009. Pese a ser uno de los personajes más odiados de la ficción, recuperó el papel en un par de episodios de la nueva hornada de la serie, estrenada en 2002. Ese sería su último papel antes de desaparecer de la pequeña pantalla.