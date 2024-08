Rusia y Occidente realizan el mayor canje de prisioneros desde la Guerra Fría

Entre los liberados por más importantes por los rusos figura el periodista del diario The Wall Street Journal, Evan Gershkovich , y el exmarine estadounidense Paul Whelan.

Rusia pidió a cambio la liberación de un asesino ruso que estaba detenido en Alemania, y de la pareja que tenían pasaporte de la Argentina y que habían sido condenados en Eslovenia por espionaje.

Este megaoperativo fue coordinado por las autoridades de Turquía, país en el que se concretó el canje de manera neutral.

“La Agencia de Inteligencia Turca llevó a cabo en Ankara la mayor operación de intercambio de prisioneros de los últimos tiempos, que implica el intercambio de 26 personas procedentes de cárceles de siete países diferentes (Estados Unidos, Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega, Rusia y Bielorrusia)”, anunció el gobierno turco.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, definió el intercambio como una “hazaña diplomática”. “Hoy es un poderoso ejemplo de por qué es vital tener amigos en este mundo”, señaló el mandatario en un discurso desde la Casa Blanca.

Un trabajoso acuerdo para Rusia

Medios estadounidenses, entre ellos The New York Times y The Wall Street Journals, señalan que las negociaciones se vienen llevando a cabo desde hace años por canales secretos y que implicaron trabajosos acuerdos entre gobiernos y servicios de inteligencia.

“Funcionarios de la Casa Blanca, diplomáticos estadounidenses y personal de la CIA (la agencia de inteligencia estadounidense) habían recorrido Europa y Medio Oriente en busca de gobiernos amigos dispuestos a liberar a los espías rusos bajo su custodia a cambio de estadounidenses detenidos por el Kremlin”, sostiene Wall Street Journals.

Largas negociaciones para que distintos países aceptaran el trueque

El último paso lo dio el presidente Biden, poco antes de anunciar que se retiraba de la carrera presidencial, al contactar al gobierno de Eslovenia para pedirle que liberara a la pareja de espías rusos con pasaporte argentino que tenían encarcelados.

Ese fue el hecho que selló el acuerdo y recién ahí comenzaron a coordinar la liberación de todos los detenidos procedentes de Estados Unidos, Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega, Rusia y Bielorrusia.

Para transportar a los prisioneros se necesitaron siete aviones coordinados por los servicios de inteligencia de Turquía. Todos los detenidos fueron llevados a Ankara, desde donde partieron a sus respectivos países.

Las figuras más emblemáticas liberadas por Rusia

1-Evan Gershkovich. Periodista ruso-estadounidense, de 32 años, corresponsal en Moscú del diario The Wall Street Journal. Fue apresado en marzo del 2023 por contar en sus notas la represión rusa contra los críticos de la guerra contra Ucrania.

Hace sólo unas semanas Gershkovich había sido sentenciado a 16 años de cárcel por “espionaje”, sin pruebas. Todo indicaba que su detención tenía como objetivo utilizarlo en este tipo de canje.

Su madre, Ella Milman, fue una de las personas que más intervino en las negociaciones para lograr la liberación de su hijo.

2-Paul Whelan. El exmilitar estadounidense de 56 años. Es un exmarine que trabajaba en seguridad corporativa para una empresa de automóviles de Michigan.

Fue arrestado durante un viaje a Rusia en diciembre de 2018, cuando asistió a la boda de un amigo. Según la acusación, su misión de espionaje era recuperar una memoria USB que contenía información confidencial.

3-Vladimir Kara-Murza: Columnista ruso-británico ganador del premio Pulitzer, sentenciado a 25 años de prisión por cargos de traición al haber cuestionado la guerra contra Ucrania.

4-Alsu Kurmasheva. Periodista ruso-estadounidense radicada en Praga. Ingresó en octubre de 2023 a Rusia y se la acusó de ser agente extranjero por no haber registrado su pasaporte estadounidense.

5-Ilya Yashin. Destacado crítico del Kremlin y uno de los líderes de la oposición que cumplía una condena de ocho años y medio, también por oponerse a la guerra en Europa del Este.

6-Rico Krieger. Médico alemán que había sido condenado a muerte en Bielorrusia, un aliado de Rusia, tras un juicio cerrado y turbio por cargos de terrorismo.

7-Oleg Orlov. Presidente del grupo de derechos humanos Memorial, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, condenado a 2 años y medio en febrero.

8-Alexandra Skochilenko. Cumplía 7 años por sustituir las etiquetas de los precios en un supermercado con mensajes que condenan la muerte de civiles en Ucrania.

Las figuras más emblemáticas liberadas por Occidente

1-María Rosa Mayer Muños y Ludwig Gisch. La pareja de espías rusos que consiguieron pasaportes en la Argentina. Sus verdaderas identidades son Ana Valerievna Dulceva y Artem Viktorovi.

Ambos vivieron en Buenos Aires –con identidad falsa- y tienen dos hijos, una nena de 10 años y un varón de ocho (nacidos en la Argentina). Con la ciudadanía y pasaportes argentinos se movieron por toda Europa, recabando información para el Kremlin.

Fueron arrestados en Eslovenia en diciembre de 2022 y condenados a un año y siete meses de prisión.

2-Vadim Krassikov. Un asesino a sueldo que trabaja para los servicios secretos rusos. Fue arrestado en 2019 en Berlin, Alemania, luego de matar a un excomandante separatista checheno que se había enfrentado al Kremlin.

Aseguran que el presidente ruso, Vladimir Putin, había insistido especialmente con su liberación porque era una figura muy cercana.

3-Pablo González. Periodista de doble nacionalidad española y rusa, que permanecía detenido en Polonia desde febrero de 2022, acusado de espionaje.

El periodista se encontraba informando desde Polonia sobre la llegada de refugiados ucranianos al país en el momento de su detención. La Agencia de Seguridad Interior polaca le acusó de espiar para la inteligencia militar rusa.