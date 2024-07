Elecciones en Estados Unidos: Joe Biden anunció que baja su candidatura

El mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden , anunció este domingo que no se postulará para la reelección en los próximos comicios presidenciales.

"Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su Presidente. Y aunque ha sido mi intención postularme para la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire", afirmó.

El mandatario adelantó que brindará más detalles sobre su decisión en un discurso a la nación a finales de esta semana. Biden también agradeció a la vicepresidenta Kamala Harris por su colaboración y compromiso en estos años de gestión.

"Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América", señaló.

Un nuevo capítulo: quién reemplazará a Joe Biden

Biden, quien ha superado una pandemia y una crisis económica, enfatizó la necesidad de seguir protegiendo la democracia y fortaleciendo las alianzas internacionales.

Su decisión abre un nuevo capítulo en la política estadounidense de cara a las elecciones de 2024.

En los últimos días el presidente Joe Biden participó en varios actos de campaña. Está en duda quién podría reemplazar cómo candidato a Joe Biden Casa Blanca

En una carta dirigida a la población estadounidense, el jefe de Estado tmbién indicó: "Hemos brindado atención críticamente necesaria a un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Aprobamos la primera ley de seguridad de armas en 30 años. Nombramos a la primera mujer afroamericana en la Corte Suprema. Y aprobamos la legislación climática más significativa en la historia del mundo. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy".

"Sé que nada de esto podría haberse hecho sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, superamos una pandemia que ocurre una vez en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra Democracia. Y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo", aseguró.

Por último, remarcó: "Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su Presidente. Y aunque ha sido mi intención postularme para la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me enfoque únicamente en cumplir con mis deberes como Presidente durante el resto de mi mandato".

El presidente Joe Biden, cada vez más dependiente del teleprónter. El presidente Joe Biden protagonizó numerosos equívocos en la campaña. Twitter

Qué dijo Trump sobre la declinación de Joe Biden

El expresidente y candidato por el Partido Republicano Donald Trump se refirió al tema minutos después de la confirmación. En una llamada telefónica con CNN.

Trump dijo que Biden pasará a la historia como "el peor presidente con diferencia en la historia de nuestro país", y ante el posible reemplazo de la actual vicepresidenta Kamala Harris, el republicano respondió con sorna que "será más fácil de derrotar de lo que habría sido Biden".