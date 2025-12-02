Se bajó de la ambulancia cuando lo llevaban al hospital y murió atropellado

El joven era trasladado por un incidente del que fue protagonista, y terminó falleciendo en el lugar.

El accidente que conmueve a Inglaterra ocurrió cuando el adolescente se bajó de una ambulancia que lo llevaba al hospital y lo atropelló un auto.

Una tragedia conmociona a Inglaterra luego de que un adolescente decidió bajarse repentinamente de la ambulancia en la que los trasladaban al hospital, y fue atropellado por un auto . El equipo de salud que lo asistía fue testigo del impacto y actuó de inmediato, aunque no logró salvarle la vida.

El lamentable episodio ocurrió durante la noche de este domingo en la autopista M5, cerca de Weston-super-Mare, en el condado de Somerset. Fue justo después de las 23 horas cuando el coche que circulaba por la carretera a gran velocidad atropelló al joven de 18 años .

El personal médico que lo estaba asistiendo por un primer incidente, presenció la tragedia y lo atendió de inmediato, pero no hubo nada que hacer y el adolescente fue declarado muerto en el lugar .

Según informó Weston Independent News a través de su cuenta de Facebook, la víctima fue identificada como Logan Smith, un joven de 18 años que vivía en Weston-super-Mare y era originario de Chesterfield.

El portal británico The Sun publicó el relato de un portavoz de la Policía que dio detalles sobre lo ocurrido: “Un oficial de turno se encontró con el incidente e intentó llevar al joven a un lugar seguro para reducir el riesgo para él y para otros miembros del público”.

Accidente. Inglaterra. Adolescente. El accidente que conmueve a Inglaterra ocurrió cuando el adolescente se bajó de una ambulancia que lo llevaba al hospital y lo atropelló un auto.

“Lamentablemente, poco después de esto, el joven estuvo involucrado en una colisión con un automóvil que conducía hacia el sur, y murió en la escena a pesar de los esfuerzos del personal de los servicios de emergencias”, reveló.

Por su parte, la subjefe de policía Joanne Hall expresó: “Nuestros pensamientos están con la familia del joven en un momento tan devastador. Los apoyaremos de cualquier manera que podamos”.

“Este incidente ha tenido un efecto significativo en nuestros oficiales y equipos de ambulancias que están comprensiblemente afectados por lo sucedido”, agregó. Y finalizó: “Ya inició una investigación para determinar las circunstancias, con la que cooperaremos plenamente”.

Un hombre padeció una enfermedad por la que llegó a vomitar 90 veces por día

Otro insólito hecho ocurrido en Inglaterra tuvo una impactante repercusión en las últimas horas.

“Casi pierdo la vida en 2018 porque mi cuerpo se estaba apagando”, la confesión de Matthew Pascoe estremece. Fue durante ese año en que estuvo al borde de la muerte que los médicos le diagnosticaron una rara enfermedad, la gastroparesia, por la cual llegó a vomitar hasta 90 veces por día.

Pascoe, exgerente de una tienda de Colchester, en Inglaterra, tiene ahora 33 años y se encuentra mucho mejor gracias a un dispositivo que le implantaron quirúrgicamente para controlar las náuseas y los vómitos asociados con aquella patología.

Sin embargo, su situación hace algunos años no era la mejor. En declaraciones a Southwest News Service, a través del Daily Mail, admitió haber atravesado “dos años de infierno” desde febrero de 2017, cuando comenzó con los síntomas, en adelante.

enfermedad británico Su familia lanzó una exitosa campaña en GoFundMe para poder cambiar las baterías de su neuroestimulador gástrico.

Según contó en esa entrevista, comenzó sintiendo un fuerte dolor de estómago y ese malestar no solo se extendió en el tiempo, sino que lo obligó a entrar y salir del hospital de manera permanente con náuseas y vómitos que, según los médicos, eran producto de una infección estomacal y otras afecciones benignas.

Sin embargo, la situación de Pascoe, lejos de mejorar, empeoraba. Según contó, perdió casi 45 kilos en apenas medio año y vomitaba entre 50 y 60 veces por día, en promedio.

Después del sufrimiento, llegó el diagnóstico

No fue sino hasta abril de 2018 que los médicos lograron determinar su diagnóstico: sufría gastroparesia. Según la Clínica Mayo, se trata de “una afección en la que los músculos del estómago no trasladan los alimentos como deberían hacerlo para su digestión”.

“Con frecuencia, los músculos se contraen para enviar los alimentos a través del tracto digestivo. Pero en el caso de la gastroparesis, el movimiento del estómago, llamado motilidad, se hace más lento o es inexistente. Esto impide que el estómago se vacíe como corresponde”, amplía la reconocida institución médica estadounidense en su sitio web.

Pascoe indicó que su enfermedad fue causada por una complicación de su diabetes tipo 1 y graficó cómo atravesó los momentos más complejos.

enfermedad británico 1 Matt Pascoe atravesó “dos años de infierno” desde febrero de 2017, cuando comenzó con los síntomas de la enfermedad.

“Ha habido días en los que he estado postrado en cama porque el dolor es demasiado intenso para funcionar como un ser humano normal. Tengo el estómago prácticamente paralizado", enfatizó.

Poco más de un año después de ser diagnosticado, Pascoe pudo comenzar a sentir un poco más de alivio. En mayo de 2019, tras recaudar los fondos necesarios para efectuar un tratamiento médico privado, se sometió a una operación para implantarse un neuroestimulador gástrico que libera pulsos eléctricos suaves para controlar las náuseas y los vómitos asociados con una patología que, según la Clínica Mayo, “no tiene cura”.

"El dolor es mucho más llevadero. Aun así, me sentía mal por ciertos alimentos, pero antes era un dolor profundo que se extendía por todo el cuerpo", comentó Pascoe.

Controlar la alimentación es uno de los puntos que puede generar cierto alivio en pacientes con esta enfermedad. "Aprendí a evitar las especias. La carne roja es difícil de digerir, así que hay que cambiar la forma de cocinar", reconoció el hombre.

Y agregó: "Por primera vez en dos años, pude comer. Me había recuperado, había recuperado el color de la cara y estaba subiendo de peso poco a poco".