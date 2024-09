Taylor Swift dio su apoyo a Kamala Harris y Trump dijo que "pagará el precio"

“Podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos”, dijo la cantante en su cuenta de Instagram, donde tiene 280 millones de seguidores, para justificar su respaldo a Harris. Acompañó su comentario con una foto donde se burla de los ataques de Trump.

La millonaria artista, una de las más poderosas e influyentes, ya apoyó a Joe Biden y Harris en 2020 y criticó las políticas de Trump. Para los demócratas, resulta fundamental que Swift brinde su apoyo a la fórmula Harris-Tim Walz, sobre todo para animar a votar a mujeres y jóvenes.

Trump se mostró indignado. Dijo que ya sabía que esto iba a ocurrir y que “era solo una cuestión de tiempo". Calificó a Harris como “una persona muy liberal” que “parece que siempre respalda a un demócrata y probablemente pagará el precio en el mercado”.

La postura política de Taylor Swift

La cantante dio toda una explicación de por qué prefiere a la demócrata, rescatando sus propuestas de índole social, como la defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQ, así como su postura en contra del racismo.

En el largo escrito publicado en su perfil, se refiere a Harris como Childless Cat Lady (“Señora con gatos sin niños”), una ironía en contra de los ataques a Harris por parte de Trump y de otros republicanos que consideran que el hecho de no tener hijos es un impedimento para ser presidente.

Swift dijo que votará por Kamala por sus propuestas ideológicas

“Como muchos de ustedes, he visto el debate de esta noche. Si aún no lo hicieron, ahora es un buen momento para investigar sobre los temas en cuestión y sobre las posturas de los candidatos acerca de los asuntos que más les interesen. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que puedo sobre sus políticas y planes propuestos para este país”, comenzó.

“Hace poco me enteré de que la inteligencia artificial había creado un ‘yo’ que apoyaba falsamente la candidatura presidencial de Donald Trump en su página web. Eso despertó realmente mis temores sobre la IA y los peligros de difundir informaciones erróneas. Me llevó a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes reales para estas elecciones como votante. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad”, aclaró.

“Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Voto por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerrera que los defienda. Creo que es una líder firme y dotada, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos”, remarcó la cantante.

“Me ha animado e impresionado mucho que haya elegido como compañero de papeleta a Tim Walz, que lleva décadas defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos”, sostuvo Swift.

Después le pide a sus seguidores que lean e investiguen sobre las propuestas políticas para votar adecuadamente en noviembre próximo.

Un respaldo de peso

Hace tiempo que se esperaba el apoyo de Taylor Swift a Harris. Pero faltaba que se hiciera efectivo de una manera clara y contundente, como ocurrió ahora.

Algunos analistas consideran que puede tener una importante repercusión entre los votantes, o por lo menos entre sus seguidores.

Swift tiene un gran peso sobre los votantes jóvenes

Swift tiene un gran número de seguidores entre las mujeres jóvenes, un grupo demográfico clave para las elecciones de noviembre. En sólo media hora desde la publicación de su apoyo a Harris, el posteó recibió más de 2,3 millones de "Me gusta".