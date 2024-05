Se conoció el impresionante patrimonio de Taylor Swift

TAYLOR SWIFT Taylor Swift tiene un impresionante patrimonio

El cálculo considera varias fuentes de ingresos, incluido el valor estimado de sus cinco casas (110 millones de dólares), su catálogo de música (400 millones de dólares para la música lanzada desde 2019), ganancias de acuerdos de streaming (120 millones de dólares de YouTube y Spotify), ventas de música (80 millones de dólares) y entradas y merchandising para conciertos (370 millones de dólares).

Además, se tomaron en cuenta factores como el impuesto sobre la renta, la producción de giras y los costos de viaje, y las comisiones pagadas a gerentes y agentes.

El verdadero nombre de Taylor Swift

Desde los 14 años, Taylor Swift acapara todos los focos. Un nombre que está ligado al éxito, aunque realmente la cantante se llama de otra forma. Sus padres decidieron empadronarla como Taylor Alison Swift, aunque el segundo nombre quedó descartado desde el primer momento. Lo curioso es que su primer nombre está motivado por el cantautor James Taylor, uno de los grandes músicos de Boston. De tal palo, tal astilla.

La madre de Taylor Swift explicó que "creía que si tuviera un nombre neutral en cuanto al género, le sería de mucha ayuda a la hora de forjar una carrera empresarial". Evidentemente, estaba en lo cierto, porque su trayectoria en la música ha sido de matrícula de honor hasta ahora.

¿Por qué Taylor Swift utilizó el seudónimo de Nils Sjöberg?

En 2016, Taylor Swift ya era una artista reconocida en todo el mundo. Por aquel entonces, la estadounidense estaba en una relación con Calvin Harris, quien sacó una canción junto con Rihanna, cuyo título fue 'This Is What You Came For'. En los créditos de este tema aparecía el nombre de un desconocido compositor sueco llamado Nils Sjöberg.

Cuatro años más tarde, cuando Swift y Harris ya habían cortado, la música desveló en una entrevista junto con Paul McCartney en la revista Rolling Stone que ella estaba detrás de ese seudónimo. La elección fue porque eran dos de los nombres más populares de Suecia.

"Creo que cuando aparece un seudónimo es cuando todavía tienes amor por hacer el trabajo y no quieres que se vea ensombrecido por lo que se ha construido a tu alrededor, en base a lo que la gente sabe sobre ti. Y ahí es cuando es realmente divertido crear nombres falsos y escribir en su nombre", señaló la famosa cantante, una de las artistas más exitosas de la historia de la música.