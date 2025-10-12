Tensión en Gaza: enfrentamientos entre fuerzas de Hamas y clanes rivales en medio del alto el fuego

Choques armados en el barrio de Sabra opacaron la entrada de ayuda humanitaria y la inminente liberación de rehenes.

A pocas horas de que comience la liberación de los rehenes en manos de Hamas, Gaza atraviesa un nuevo brote de violencia interna . En el barrio de Sabra, al centro de la ciudad, se registraron enfrentamientos armados entre la policía del grupo islamista y milicias rivales a las que acusan de colaborar con Israel, en medio del ingreso de cientos de camiones con ayuda humanitaria.

Según informaron la Red de Noticias Quds y diversos canales de periodistas palestinos, las fuerzas policiales de Hamas se enfrentaron con miembros de clanes locales en tiroteos que se extendieron por varias calles. El hijo de Basem Naim, integrante del liderazgo político de Hamas, resultó gravemente herido de un disparo en la cabeza durante los enfrentamientos, y permanece en estado crítico, confirmó su padre.

“Estamos persiguiendo los vestigios de la ocupación (israelí) y los mercenarios que colaboran con ella. Seguiremos hasta que se restaure la seguridad en nuestra querida Franja de Gaza”, expresó en un comunicado la Fuerza Radea, cuerpo armado de la Policía de Hamas, integrado por combatientes de su brazo militar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/QudsNen/status/1977412409783632235&partner=&hide_thread=false Clashes continue between Israeli-backed gangs and internal security forces in Gaza City.



During the genocide, Israel armed and supported multiple collaborator groups across Gaza to create chaos, loot aid, and kidnap or assassinate resistance members. pic.twitter.com/z9oFGjt1v2 — Quds News Network (@QudsNen) October 12, 2025

En los videos difundidos por Quds se observa a policías encapuchados de la Fuerza Radea abriendo fuego en las calles del barrio de Sabra, una de las zonas más densamente pobladas de la capital.

Medios locales identificaron a los adversarios de Hamas como integrantes del clan Dogmush, una de las familias más poderosas de la región. En los últimos meses, los Dogmush fueron señalados por residentes de Gaza de mantener vínculos con el Ejército israelí y participar en saqueos de ayuda humanitaria.

Estos grupos habrían interceptado camiones con alimentos y suministros, revendiendo luego la mercadería a precios elevados en los mercados del enclave.

gaza

Ejecución de un influencer

En paralelo, fuentes médicas del Hospital Al Ahli confirmaron la ejecución del influencer palestino Saleh Al Jafarawi, cuyo cuerpo fue hallado este domingo en el norte de la Franja. Aunque las circunstancias de su muerte no fueron aclaradas, medios locales indicaron que habría sido asesinado por milicias armadas.

Al Jafarawi era conocido por su activismo en redes sociales y sus transmisiones desde zonas afectadas por la guerra. Su asesinato generó conmoción entre los jóvenes gazatíes, que lo consideraban una voz crítica frente a los abusos cometidos tanto por Israel como por facciones locales.

Persecución de milicias rivales

Desde la retirada parcial del Ejército israelí y la entrada en vigor del alto el fuego, la policía de Hamas inició una ofensiva interna para eliminar a las facciones palestinas que, según afirman, colaboraron con Israel durante la invasión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/QudsNen/status/1977504145591373890&partner=&hide_thread=false Breaking | Israeli occupation forces storm homes of Palestinian prisoners set to be released under the exchange deal in the town of Tuqu’, southeast of Bethlehem in the occupied West Bank. pic.twitter.com/FonPccUIck — Quds News Network (@QudsNen) October 12, 2025

Entre ellas se encuentra la llamada Fuerza de Abu Shabab, un grupo asentado en el sur del enclave y conocido por haber recibido apoyo militar de Israel. Su líder, Shabab, encabeza las Fuerzas Populares, organización creada durante los meses más intensos de la ofensiva israelí.

El propio primer ministro Benjamín Netanyahu había reconocido en junio que Israel armó a clanes rivales de Hamas en Gaza. “Movilizamos clanes en Gaza rivales de Hamas. ¿Qué tiene de malo? Es bueno. Salva vidas de los soldados”, había dicho entonces el mandatario israelí, en declaraciones que ahora cobran nueva relevancia.

Entrada de ayuda humanitaria

Mientras tanto, en los cruces fronterizos de Rafah, Kerem Shalom y Al Awja continuó el ingreso de camiones con ayuda humanitaria, en el marco del acuerdo de tregua vigente desde el viernes pasado.

Medios egipcios informaron que unos 400 camiones con alimentos, medicinas y suministros básicos se preparan para entrar en Gaza desde el norte del Sinaí, de acuerdo con el plan supervisado por Egipto, Qatar y las Naciones Unidas.

El canal Al Qahera News, vinculado a los servicios de inteligencia egipcios, detalló que los convoyes avanzan de forma gradual por los pasos habilitados, aunque la violencia registrada este domingo podría demorar parte de la distribución dentro del enclave.

Gaza (1)

Entre la tregua y el caos interno

A pesar del alto el fuego, la situación en Gaza continúa siendo extremadamente volátil. Las luchas entre facciones locales, los saqueos de la ayuda humanitaria y las acusaciones de colaboración con Israel muestran la fragilidad del control de Hamas en el territorio.

Mientras el mundo aguarda la liberación de los primeros rehenes y el restablecimiento de la paz, la Franja de Gaza sigue inmersa en un clima de incertidumbre, con una población civil que apenas logra vislumbrar una tregua real en medio del caos.