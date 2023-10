Los testigos del accidente acusan al entrenador del gimnasio por no haber verificado el peso total de la barra.

A pesar de que parecía un peso excesivo para un adolescente de 17 años, su entrenador le indicó cómo hacer para que pueda levantarlo. Sin embargo, en un descuido se alejó del joven y no se dio cuenta del momento en el que ya no pudo más: el chico no aguantó el peso de la barra y se le cayó encima de la tráquea, lo cual le provocó la muerte al instante.

Gimnasio. México.jpg Tras el trágico accidente, el joven murió al instante.

Los medios locales de Yucatán indicaron que el cuerpo del adolescente de edad fue encontrado por una mujer que formaba parte del personal de limpieza del establecimiento. Inmediatamente, avisó a los empleados del gimnasio y llamaron a una ambulancia. Sin embargo, no pudieron hacer más que confirmar el fallecimiento de Álvaro.

Si bien aún no se ha confirmado si se va a iniciar una investigación, los testigos acusan al entrenador por no haber verificado el peso total de la barra antes de dejar al joven sin supervisión. Hasta el momento, no hay detenidos.

Otro accidente con un adolescente como protagonista

Una joven permanece en grave estado luego de arrojarse de un tercer piso. De acuerdo al testimonio de sus amigos, la chica había consumido un brownie hecho con marihuana y por las alucinaciones creyó que la estaban secuestrando, motivo que la llevó a tirarse del balcón.

El dramático episodio ocurrió el pasado 30 de septiembre en la ciudad española de Málaga, pero se conoció en las últimas horas. La joven se encuentra internada en estado reservado.

Según detallaron los testigos del hecho a la Policía, la estudiante entró en pánico porque creyó que la estaban secuestrando. Esta alucinación estaría relacionada con el consumo de estupefacientes junto con el postre que habían preparado sus amigos siguiendo las instrucciones de un tutorial de YouTube.

Esto generó que se arroje de un tercer piso y sufra fracturas de un brazo, una pierna y traumatismos en el abdomen y en el tórax. Fue trasladada al Hospital Regional de Málaga y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de acuerdo a lo informado por el medio local Diario el sur.

Brownie con marihuana.jpg Una adolescente española consumió un brownie de marihuana y por las alucinaciones que le produjo, creyó que la estaban secuestrando, motivo que la llevó a tirarse del balcón.

La joven, de acuerdo al relato de sus amigos, solo comió un trozo y después empezó a encontrarse mal. Primero fue al baño a vomitar y luego se encerró en la habitación. Cuando el resto del grupo intentó entrar, se encontraron con que la puerta estaba trabada. En ese momento, la chica envió un mensaje por WhatsApp a otra amiga a la que le dijo que se encontraba secuestrada.

Cuando uno de ellos finalmente forzó la puerta y accedió al cuarto, vio la ventana abierta y al asomarse, comprobó que se había tirado. Los agentes habían sido alertados luego de recibir un llamado que aseguraba que una joven estaba siendo retenida en contra de su voluntad, pero cuando llegaron al lugar se encontraron a la chica herida en el suelo.

Los agentes del Grupo de Homicidios determinaron que, por ahora, no hay nada que indique que participaron terceras personas en la caída.