Trump dice que no será un dictador (salvo por el primer día)

Estas declaraciones surgen en medio de preocupaciones y advertencias sobre la posibilidad de una "dictadura" bajo un segundo mandato del ex presidente.







El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó categóricamente que no se convertirá en un dictador en caso de ser reelegido en 2024, "excepto por el primer día". Durante una entrevista en la cadena Fox News, al ser preguntado si podía garantizar que no abusaría de su mandato en una posible vuelta a la Casa Blanca, enfatizó que no se considerará un dictador, a excepción del "primer día" de su retorno al poder. En ese contexto, expresó su intención de cerrar la frontera y realizar perforaciones para extraer petróleo.

Estas declaraciones de Trump surgen en medio de advertencias emitidas por destacados medios de comunicación del país, como The Washington Post y The New York Times, quienes han catalogado el escenario de una eventual reelección del expresidente como una "dictadura", una "deriva" para Estados Unidos y un "autoritarismo".

En la actualidad, Trump lidera la contienda por la nominación republicana para la presidencia, a tan solo seis semanas del inicio oficial de la carrera hacia la Casa Blanca con los caucus de Iowa.