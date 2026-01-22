Un argentino lucha por su vida en Punta Cana y su familia pide ayuda: esta internado y su estado es crítico

Un bailarín argentino sufrió una infección causada por un hongo llamado aspergillus. La familia está pidiendo ayuda para poder costear los gastos de internación.

Un joven argentino viajó desde Mendoza a República Dominicana tres años atrás para seguir con su pasión por baile. Por nuevos horizontes laborales, Leonardo Sáez de 30 años y nacido en San Rafael, llegó a Punta Cana .

Tras probar suerte en varias ocasiones tanto en Mendoza como Buenos Aires, en 2022 viajó al Caribe donde, cuatro años después, su vida dio un dramático vuelco , luego de bailar en bares y hoteles.

En el último tiempo, el bailarín empezó a sentirse mal y los médicos le diagnosticaron una mala faringitis : hoy está internado luchando por su vida. En estos momento atraviesa las horas más difíciles de su vida en Punta Cana y la familia está pidiendo ayuda para poder costear los gastos de su estadía en el centro médico.

La causa de este delicado cuadro de salud es el hongo Aspergillus que invadió no solo sus pulmones, sino que comprometió todo el aparato respiratorio del joven. Según relató su hermana Sofía Sáez en diálogo con TN, el bailarín estuvo varios días intubado y en terapia intensiva, aunque en las últimas horas los médicos lograron retirarle la intubación y ahora permanece con asistencia de oxígeno.

bailarin hongo en punta cana

La familia contó que Leonardo padeció faringitis y laringitis desde diciembre y fue medicado en varias oportunidades. "Eso podría haber generado un efecto rebote y permitió que el hongo se esparciera más rápido", explicó Sofía.

Los médicos, por fortuna, no tuvieron que realizarle una traqueotomía, algo que temían por el riesgo de nuevas infecciones. En las últimas horas lograron retirarle la intubación y actualmente se encuentra con asistencia de oxígeno.

"Se quedó sin cobertura del seguro desde que tuvo un paro cardiorrespiratorio"

A pesar de contar con seguro médico en República Dominicana, la cobertura no alcanzó para cubrir la totalidad de los gastos. Es por esto que su familia lanzó una campaña para costear los días de internación, que están siendo un gasto de 3 millones de pesos por día.

“El seguro cubrió una parte de las consultas y estudios iniciales, pero después de tres días de internación mi hermano sufrió un paro cardíaco. Los médicos tuvieron que usar desfibrilador y otros elementos que se cobran aparte, y ahí el seguro dejó de cubrir”, señaló Sofía.

"Desde Buenos Aires intentamos extenderlo pero nos explicaron que hasta que él no sea externado, eso no se puede hacer pero -a su vez- se quedó sin cobertura del seguro desde que tuvo el paro cardiorrespiratorio, tenemos que costear nosotros los gastos", agregó con cierta incredulidad ante el proceder de la aseguradora.

bailarin hongo punta cana

Buscan ayuda para trasladarlo de Punta Cana a la Argentina

El padre del bailarín, Javier Sáez, un jubilado estatal del rubro penitenciario, expresó que "agradece cualquier colaboración que sea posible, por mínima que sea para costear todo este gasto" y agradeció a los amigos de Leo "que nos apoyan mucho y están colaborando con lo que pueden y haciendo muchas cosas para sacarlo adelante".

La hermana del joven mendocino aseguró que están "recibiendo colectas, donaciones, y organizamos actividades y eventos para recaudar fondos, pero aun así no alcanza".

Un argentino está internado en Punta Cana por intoxicarse y su familia pide ayuda

El objetivo es trasladar a Leonardo a la Argentina en un avión sanitario para que pueda continuar su tratamiento en el país. “Lo ideal sería traer a mi hermano para que pueda seguir su recuperación”, expresó Sofía.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de las redes sociales @leosaez.ayudemos o mediante el alias sofiasol.saez, a nombre de Sofía Sol Sáez. La familia solicita difusión y solidaridad para poder afrontar este difícil momento.