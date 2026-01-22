Venezuela: después de un año, liberaron al yerno del opositor Edmundo González Urrutia

Rafael Tudares Bracho recuperó la libertad tras más de un año detenido por el chavismo. La noticia fue confirmada por su esposa.

Rafael Tudares Bracho fue liberado tras estar preso en una cárcel de Venezuela durante más de un año.

En medio de situación que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el gobierno chavista liberó a Rafael Tudares Bracho, yerno del referente opositor Edmundo González Urrutia.

La excarcelación fue confirmada por su esposa en las redes sociales y puso fin a una detención que se extendió por más de un año.

“Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada , mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada ”, explicó Mariana González de Tudares en su cuenta de X.

Embed Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada.



Ha sido una lucha estoica y muy dura… pic.twitter.com/WfJ1PWvsY5 — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) January 22, 2026

Así fue la detención del yerno de Edmundo González Urrutia

A Tudares lo detuvieron el pasado 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados, consignó AFP.

“Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho”. “Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho”.

También agradeció “muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad” y al “Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias”.

Recordó igualmente “a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo”.

Quién es Rafael Tudares Bracho

Tudares es yerno de Edmundo González, actualmente exiliado en España y quien en 2024 fue escogido como el candidato unitario de la oposición (Plataforma Unitaria Democrática) a la presidencia de Venezuela.

Rafael Tudares Bracho (1)

González fue reconocido por gran parte de la comunidad internacional como el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, algo que fue rechazado por Maduro, quien se proclamó vencedor de esos comicios.

Liberación de presos políticos

Desde que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela para juzgarlo por un presunto delito de narcoterrorismo y la presidencia del país fue ocupada por la segunda en el Gobierno, Delcy Rodríguez, el chavismo ha ido liberando paulatinamente a parte de los centenares de presos políticos que mantiene en las cárceles del país.

Semanas atrás, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario del régimen de Venezuela dijo haber liberado a 116 presos políticos. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos señalaron que solo han podido confirmar alrededor de 40 excarcelaciones hasta el momento, 24 de ellas este lunes a la madrugada.

liberación de presos políticos en Venezuela.

Estas ONG advirtieron que las cifras oficiales difieren de sus verificaciones y continúan monitoreando el desarrollo de estas liberaciones.

Por su parte, el Ministerio Popular aseguró que este proceso de revisión de los casos de los detenidos se mantiene de manera permanente, en estricto apego a la legislación nacional, y reiteró el compromiso estatal con la justicia, el diálogo y la paz. Según el reporte, unas 187 excarcelaciones de presos políticos se realizaron durante diciembre de 2025.