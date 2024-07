Video: así fue el disparo que recibió Donald Trump en pleno acto de campaña

Las cámaras que transmitían el evento captaron el momento exacto en que Trump, sin entender lo que sucedía, recibe el disparo y comienza a sangrar.

Ataque a Donald Trump.mp4

"El presidente Trump agradece a las autoridades y a los socorristas por su rápida acción durante este acto atroz. Está bien y está siendo examinado en un centro médico local. Más detalles seguirán", dijo el portavoz del candidato, Steven Cheung.

Su hijo, Donald Trump Jr. compartió un mensaje de aliento en redes sociales. ''Él nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos'', señaló su hijo en su cuenta de X (antes Twitter), junto a la foto de su padre levantando el puño luego del ataque.

Poco después de las 20, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que manifestó que "el presidente Javier Milei expresa su más enérgico repudio al intento de asesinato contra el ex Presidente y candidato a la presidencia Donald Trump".

tiroteo donald trump estados unidos

Sostuvo que "la bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre".

En tanto, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también se refirió en la red social X al hecho. "Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania", escribió. Y agregó: "creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica".

Joe Biden habló sobre el intento de asesinato a Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos Joe Biden se solidarizó con Donald Trump tras el ataque en el que recibió un disparo en la oreja.

“Me han informado del tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania”, dijo Biden en una notificación publicada en la red social X. “Me alegra saber que está a salvo y que se encuentra bien. Estoy rezando por él y su familia y por todos los que estaban en el mitin, mientras esperamos más información”, sumó.

Y continuó: “Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerle a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarla”.