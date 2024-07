El mensaje de Javier Milei y Cristina Kirchner por el atentado a Donald Trump

Este sábado, poco después de las 20, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que manifestó que "el presidente Javier Milei expresa su más enérgico repudio al intento de asesinato contra el ex Presidente y candidato a la presidencia Donald Trump".

Sostuvo que "la bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre".

"La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad, la democracia y los valores de Occidente, y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene enérgicamente este atentado y se una en la lucha contra los enemigos contra los enemigos de la libertad".

Más tarde, desde su propia cuenta, el presidente Javier Milei posteó que "no sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira, y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder. Con pánico a perder en las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria".

"Espero la pronta recuperación del Presidente Trump y que las elecciones en los Estados Unidos se realicen de forma justa, pacífica y democrática", indicó el Presidente argentino.

Todo mi apoyo y solidaridad al Presidente y candidato Donald Trump, víctima de un COBARDE intento de asesinato que puso en riesgo su vida y la de cientos de personas.



No sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira, y está… pic.twitter.com/iWN9Q7YFXX — Javier Milei (@JMilei) July 14, 2024

Desde el Gobierno nacional también hubo reacciones en las redes sociales por parte de la canciller Diana Mondino, quien dijo que es "increíble que siga habiendo atentados en siglo XXI. La violencia nunca es el camino".

Increíble que siga habiendo atentados en siglo XXI

La violencia nunca es el camino

— Diana Mondino (@DianaMondino) July 14, 2024

El mensaje de Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Kirchner manifestó hoy su solidaridad con el ex mandatario estadounidense Donald Trump, tras el atentado que sufrió durante un acto de campaña en Estados Unidos.

"Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania", expresó CFK en redes sociales.

En este sentido, la ex jefa de Estado agregó: "Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica".

Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania. Creo que no es necesario aclarar que no tenemos… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 13, 2024

La reacción de Cristina Kirchner se produjo luego de que Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, resultó con una herida leve en medio de un tiroteo que se produjo esta tarde mientras daba un discurso de campaña en Pensilvania.