Vladimir Putin amenaza al mundo con una terrible guerra nuclear

A días de las elecciones en su país, Putin remarcó que Rusia está lista para un conflicto nuclear, aunque nunca pensó en usar armas nucleares en Ucrania.

“¿Por qué deberíamos usar medios de destrucción masiva? Nunca ha habido tal necesidad”, sostuvo quien aseguró que, el uso de esas armas se prevén en el caso de que Rusia se vea amenazada o ante “un ataque a nuestra soberanía e independencia”.

Putin también reaccionó por primera vez a las palabras del presidente francés Emmanuel Macron, que el 26 de febrero dijo “no excluir” el envío de tropas occidentales a Ucrania. Según el presidente ruso, citado por AFP, esto no cambiaría nada.

Valdimir Putin.jpg Vladimir Putin aseguró que las armas nucleares de su país son más modernas y avanzadas que las de Estados Unidos y dijo que su arsenal siempre está “listo” para una guerra nuclear. Foto: Google.

“Si se trata de contingentes militares oficiales de países extranjeros, estoy seguro de que esto no cambiará la situación en el campo de batalla”, afirmó. “El objetivo principal, no tengo ninguna duda, si no logran socavar las elecciones presidenciales en Rusia, es al menos tratar de evitar que los ciudadanos de alguna manera expresen su voluntad”, completó Putin en relación al accionar militar de Ucrania.

La fuerte advertencia de Vladimir Putin a las potencias occidentales

Hace algunas semanas, los países occidentales “hablaron de la posibilidad de enviar a Ucrania contingentes militares occidentales (...) Pero las consecuencias de estas intervenciones serían realmente más trágicas”, declaró Putin ante la élite rusa en el Gostiny Dvor, un palacio de congresos cerca de la plaza Roja de Moscú.

Aquel discurso tuvo lugar en la víspera de los funerales en Moscú de su principal oponente, el militante anticorrupción Alexéi Navalni, fallecido el 16 de febrero en prisión en circunstancias opacas.

Ese día el presidente ruso advirtió: “Tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, además de asustar al mundo, es una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización”, dijo, citado por AFP.

Elecciones presidenciales en Rusia

Rusia está a punto de celebrar una elección presidencial que muy probablemente prolongará el Gobierno de Vladimir Putin hasta al menos 2030. La gran mayoría de los votos se emitirán durante tres días a partir del 15 de marzo, aunque la votación anticipada y por correo ya ha comenzado, incluso en las zonas ocupadas de Ucrania, donde las fuerzas rusas están intentando ejercer su autoridad.

Además de Putin, tres candidatos fueron autorizados: el nacionalista Leonid Slutski, el comunista Nikolái Jaritonov y el empresario Vladislav Davankov, todos ellos apoyan la campaña militar en Ucrania.

Según críticos del gobierno, la participación de estos tres falsos adversarios sirve para canalizar el descontento de sectores de la sociedad rusa y dar un barniz pluralista a la votación, mientras que la verdadera oposición fue aniquilada por años de represión.

Elecciones en Rusia.jpg Valdimir Putin, el nacionalista Leonid Slutski, el comunista Nikolái Jaritonov y el empresario Vladislav Davankov, se disputan la presidencia de Rusia. Foto: Google.

Los opositores dicen que las autoridades tienen varias herramientas para controlar los resultados: amañar los votos emitidos por internet y a distancia, rellenar las urnas, falsificar actas tras el recuento y presionar a millones de funcionarios en todo el país para que voten a favor del gobierno.

Yulia Navalnaya, viuda del opositor Alexéi Navalni, llamó a sus partidarios a reunirse en los colegios electorales a la misma hora y a votar por "cualquier candidato menos Putin" o a invalidar su papeleta escribiendo "Navalni" en letras grandes.

Pese a que el resultado no deja lugar a dudas, las autoridades participan activamente en la campaña. El objetivo es reforzar la legitimidad de Putin dentro y fuera del país, demostrando que goza de apoyo masivo en las urnas y en la sociedad.