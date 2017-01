Muñoz, cada vez más complicado: el juez fue internado

NEUQUÉN

Marcelo Muñoz, el juez que chocó, huyó y se negó a hacer el test de alcoholemia en septiembre del año pasado, dejando tirada a una pareja dentro de un desagüe en Plottier, fue internado ayer en una clínica privada de la ciudad de Neuquén a causa de un fuerte dolor en el pecho y problemas de presión alta.

Hoy está previsto que se realice una reunión de jurados en la que es muy factible que se defina la fecha del jury contra Muñoz por su conducta indecorosa.

“En mi opinión, no peligra la reunión de jurados porque no hace falta que esté presente -en referencia al juez Marcelo Muñoz-. En ella se va a determinar qué prueba se admite y cuál no. Eventualmente se podría fijar una fecha para el juicio”, indicó a LM Neuquén una fuente judicial consultada.

Según trascendió, la descompensación de Muñoz fue luego de que sus defensores indagaran en qué estado se encontraba una segunda investigación encarada por el Ministerio Público Fiscal, luego de la publicación de este medio, con fecha 20 de diciembre, en la que se dio cuenta de una maniobra de fraude por parte de Muñoz en complicidad con la Policía, por un accidente previo ocurrido en la Autovía Norte en 2014, donde el juez habría cambiado el lugar del hecho para que la aseguradora le restituyera el valor total del vehículo volcado.

La semana pasada, cinco policías declararon y confirmaron ante la fiscalía que el ex jefe de Policía, Raúl Laserna, además de encubrir el accidente, le prestó un Chevrolet Aveo de la fuerza al juez para que se movilizara hasta tanto le restituyeran su vehículo.