Muñoz, a las puertas de una acusación por estafa

El ex juez tuvo un vuelco en 2014 y con la ayuda del ex jefe de la Policía Raúl Laserna cambiaron el lugar para poder cobrar el seguro.

El ex juez Marcelo Muñoz y el ex jefe de la Policía Raúl Laserna.

El ex juez Marcelo Muñoz y el ex jefe de la Policía Raúl Laserna.

Neuquén

La fiscalía notificó al ex juez Marcelo Muñoz, al ex coordinador de Tránsito Enzo Millahual y al ex jefe de la Policía Raúl Laserna de la causa en la que están involucrados, por lo que ya designaron a un abogado defensor y la próxima semana se solicitará la audiencia para formalizar la acusación contra ellos, que sería por peculado, estafa e incumplimiento en los deberes de funcionario público.

La situación legal de Muñoz, de Laserna y de Millahual se complicó a partir del 20 de diciembre de 2016, cuando LM Neuquén publicó una investigación en la que se dio a conocer que el ex juez había sufrido un vuelco el 1º de mayo de 2014 en la autovía norte, en la rotonda de ingreso al Parque Industrial, y con la ayuda de la Policía cambió el lugar y declaró a la compañía de seguros Zurich que el siniestro había sido en la calle Río Colorado.

Muñoz manejaba un VW Bora -JVO 491- cuando tuvo el accidente alrededor de las 18:30. Recién a las 21, y por sus medios, fue al hospital de Plottier acompañado de su pareja y una agente de la Policía. El médico que lo revisó a las 21:37, tres horas después del vuelco, dejó constancia en el certificado de que Muñoz refirió no haber llevado puesto el cinturón de seguridad y destacó que tenía “aliento etílico”.

$170.000 le pagó la aseguradora al ex juez Muñoz. El monto pagado fue confirmado por Zurich ante la Justicia después de que LM Neuquén revelara el cambio del lugar del accidente que tuvo Muñoz el 1º de mayo de 2014.

Esto era motivo suficiente para que la aseguradora resolviera no cubrir el siniestro, ya que la póliza contra todo riesgo no contempla casos en los que hay alcohol en sangre.

Al margen de esto, Muñoz contó con el apoyo incondicional de la Policía, que le trasladó el auto hasta la sede de Tránsito, hecho que quedó asentado en el libro diario pero no en el libro de siniestro.

Pero ahí no terminó esta historia de amigos con poder. Como el ex juez se había quedado sin auto, la jefatura le prestó un Chevrolet Aveo oficial -LPD 993- que utilizó durante tres meses hasta que Zurich le pagó un Bora cero kilómetro que fue con el que sufrió el choque en septiembre de 2016, cuando dejó a una pareja en un canal y se dio a la fuga. Este último accidente le costó la carrera al ser destituido por un jury recientemente.

Estiman que la próxima semana se solicitará a la Oficina Judicial una audiencia para formalizar la acusación. Se especula con que los ocho jueces de Garantías podrían excusarse por conocer a Muñoz, por lo que la acusación se realizaría con un juez de Impugnación.