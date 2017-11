Murió el líder de la Cosa Nostra, la mafia italiana más temida

Nacido en Corleone, Sicilia, Riina, que falleció a las 3:37, estaba acusado de los asesinatos de unas 100 personas, incluidos los atentados de 1992 en los que perdieron la vida los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borselino.

La presidenta de la comisión antimafia del Parlamento italiano, Rosy Bindi, afirmó que la muerte a los 87 años de Totó Riina, “capo de capos” de Cosa Nostra, la mafia siciliana, “no es el fin de la mafia siciliana, que sigue siendo un sistema criminal de altísima peligrosidad”.

Durante sus apariciones en los numerosos juicios que ha afrontado en 24 años de reclusión y por los que fue condenado a 26 cadenas perpetuas, Riina nunca mostró arrepentimiento ni colaboró con la Justicia, enterrando así numerosos secretos de la historia criminal y política del país.

María, hermana de Giovanni Falcone, declaró que no se alegra por la muerte de Riina pero que no puede perdonar. El ex fiscal antimafia y ahora presidente del Senado, Pietro Grasso, explicó en la red social Facebook que siente “piedad por la muerte de un hombre, pero que no se puede olvidar todo lo que ha hecho en su vida y el dolor que ha causado”.