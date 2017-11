Murió la ex GH Rocío Gancedo

“Apenas arrancamos el programa nos llegó una versión que está confirmada por la Policía y los bomberos. No sé cómo decirlo, si se caratula como suicidio o qué, pero cayó al vacío y falleció Rocío Gancedo”, anunció el conductor en relación a la ex participante de Gran Hermano. La joven de 29 años se desplomó del quinto piso de un edificio situado en la zona porteña de Las Cañitas. “Están labrando actuaciones de la Comisaría 31 por suicidio. La señorita Rocío Gancedo vivía sola. Se arrojó a la vía pública desde el balcón cayendo en la vereda. En consulta con fiscalía dispuso consigna en el inmueble y que concurra al lugar el gabinete de criminalística. Bueno, hay detalles que no lo voy a dar al aire”, agregó Rial al leer el parte policial desde su celular.

Los integrantes del envío recordaron la dura historia familiar de Gancedo, el golpe que generó la muerte de su padre y sus cambios de look para despegarse de una imagen frívola. “Me la crucé hace un tiempo cerca de mi barrio. Iba a una iglesia evangélica, estaba estudiando para ser pastora”, contó Adrián Pallares, mientras sus compañeros recordaron que Rocío se había acercado a la política a través del Frente Renovador. Más tarde se sumó a las filas de un sector del Frente para la Victoria ligado a José Ottavis. En medio de la conmoción, Rial habló en comunicación telefónica con una vecina, quien contó que la encargada del edificio hablaba frecuentemente con Gancedo, a quien se la veía deprimida.

Débora D’Amato recordó que en marzo la joven estuvo internada en una clínica psiquiátrica tras caer en un profundo pozo depresivo, luego del fallecimiento de su padre, hecho que desenterró muchos oscuros momentos de su infancia. Añadió que en esa oportunidad su madre salió a desmentir un intento de suicidio: “Estuvieron muy enfáticos de que la cosa iba por otro lado y lamentablemente con este desenlace da la sensación que la cosa ya no venía bien hace rato”.

Una infancia triste marcada por un abuso sexual

En abril de este año, Rocío Gancedo fue dada de alta tras ser internada por un fuerte cuadro de depresión. Al salir, brindó una entrevista a Intrusos en la que contó que fue víctima de abuso.

“Hasta los 6 fui inocente. La muerte de mi papá me trajo el recuerdo del abuso que sufrí a los 6 años”, sentenció. “Mi mamá me mandaba a jugar a la casa de una amiga de ella que tenía una hija que tenía 15 años. Ya tenía novio y estaba desarrollada, pero era menor como yo. Mi mamá y la de ella se contaban todo. Esta chica se aprovechaba de mí. A la vez sentía algo, a mí me dio mucha culpa porque lo disfrutaba y lo hacía a escondidas”, confesó.

“Se lo conté a mamá y me dijo ‘quédate tranquila porque vos estás descubriendo tu sexualidad y ella también, pero traten de no hacerlo’. Yo antes pensaba que era un juego, después entendí que no. Colapsé”, recordó.

Luego reveló que despúes de hacer mucha terapia le preguntó a su madre por qué no había hecho nada. “Y adelante de mi hermano y mi cuñada me dijo ‘¿Qué? ¿Vamos a hablar del tema del abuso? Vos sabés bien las partes que no te tenían que tocar, y vos sabés bien que te gustó’”, relató con dolor.

Salto mediático, Playboy y el dolor de sus compañeros

Rocío Gancedo se hizo conocida cuando ingresó a Gran Hermano 2011. La joven oriunda de Lomas del Mirador fue la primera eliminada del reality. Después volvió a ingresar por un repechaje pero nueve días más tarde decidió abandonar el show. Lejos de la casa, continuó su carrera como modelo y fue convocada para realizar una producción fotográfica para la revista Playboy.

En 2016 se alejó de los medios para acercarse a la iglesia donde está Bernardo Stamateas. Ayer, su ex compañero de GH Cristian U habló en Confrontados y la recordó como un “ser de luz”. “Estoy hecho bolsa. No estaba bien, hace poco tuvo un episodio con el ex novio, se enteró de que le estaba siendo infiel. Ella siempre sufrió depresión”, comentó.

En tanto, Martín Pepa señaló: “Tenía una personalidad que me podía llegar a hacer suponer que necesitaba contención”.