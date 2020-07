Murió la maestra que tuvo dos hijos con un alumno

La ex maestra aseguró en su momento no haber tenido la menor idea de que estaba cometiendo un delito. Simplemente no lo sabía, decía, y quienes la conocían atestiguaban que por su carácter nunca sería capaz de hacerlo. Mary Kay Letourneau estaba casada y tenía cuatro hijos en el momento en que decidió tener relaciones sexuales con su alumno de sexto grado.

Su entonces esposo, Steve Letourneau, empezó a sospechar de la infidelidad y descubrió decenas de notas que ella le mandaba a Vili. Hablaron, Mary reconoció lo que estaba pasando y le dejó claro que se trataba de un niño. Steve discutió el asunto con alguien de su familia, que a su vez lo reportó al Distrito Escolar, y, en marzo de 1997, la maestra fue arrestada y procesada en la corte.

La declararon culpable de dos cargos de violación de un menor y, mientras esperaba sentencia, dio a luz a la primera hija de Fualaau. El acuerdo con la fiscalía dejó la condena en seis meses de cárcel, tres de ellos suspendidos, y la obligación de no tener contacto con el menor por el resto de su vida. Pero no pasó mucho tiempo antes de que un policía la sorprendiera con Fualaau mientras tenían sexo en un auto. "Yo no sabía lo que estaba haciendo entonces", dijo Fualaau en una entrevista con Sunday Night, de Australia, en octubre de 2018, en uno de los pocos encuentros con la prensa en el que ambos enfrentaron las cámaras.

La mujer volvió a los tribunales. La jueza que antes le había impuesto una generosa sentencia, Linda Lau, la condenó a seis años de prisión, que Mary Kay Letourneau cumplió entre 1998 y 2004.

Allí, en la cárcel, nació la segunda hija de Fualaau y la docente, que pronto se fue a vivir con su hermana, a la casa del padre y de la abuela paterna. La condena la cumplió en 2004.

En mayo del año pasado, Vili Fualaau pidió en la corte la separación legal del matrimonio, pero luego la solicitud fue retirada. En una entrevista con la TV australiana, respondió que no quiere hablar de eso. El programa, en octubre de 2018, presentó a una pareja que, como quería él para sus hijas, vivía bajo el mismo techo. Nacido el 26 de junio de 1983, Fualaau trabaja en remodelación de casas y ocasionalmente como DJ en fiestas privadas y de empresas. No ha trascendido a cuánto asciende su patrimonio personal, pero en 2017 el de ella se calculaba en 700.000 dólares.