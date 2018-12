PABLO MONTANARO / montanarop@lmneuquen.com.ar

“El intelectual debe salir a la calle a enfrentar la injusticia”, me dijo en una entrevista ese eterno luchador que es (me niego a escribir “fue” sabiendo de su muerte) Osvaldo Bayer. Ese “rebelde esperanzado” -como lo definió el periodista Germán Ferrari, autor de una biografía del autor de “La Patagonia Rebelde”-, sostenía que no hay democracia donde hay pobreza, hambre, desocupación. Y le reclamaba a la sociedad buscar en la historia a los verdaderos ejemplos “benefactores de la sociedad” y no a esos héroes fabricados por los poderes.