Nada más lindo que un domingo a puro fútbol

Juega el único líder con bajas

Con puntaje ideal tras un inicio demoledor, ya que ganó los cinco partidos que jugó, el Xeneize se presentará en Entre Ríos tras 39 años. El equipo de Guillermo no contará con Fernando Gago, quien padeció una rotura de ligamentos en la rodilla derecha jugando para la Selección, ni con el colombiano Edwin Cardona, suspendido. La otra baja será el defensor Paolo Goltz, con una lesión muscular. Nahitan Nández, Cristian Espinoza y Santiago Vergini serán sus respectivos reemplazantes.

El rival, Patronato, con una campaña irregular de 9 puntos, viene de caer en Córdoba ante Talleres (1-0) pero en Paraná suele hacerse fuerte.

El Millo no puede perder terreno

Sin Enzo Pérez y con el uruguayo Nicolás de la Cruz en dupla ofensiva con Ignacio Scocco, el Millo será anfitrión de Atlético Tucumán, con la necesidad de sumar de a tres para no alejarse más de Boca. El Millo igualó las últimas dos jornadas ante Argentinos y Tigre y perdió terreno arriba. Igual, la idea de Marcelo Gallardo es “evaluar y gestionar esfuerzos” ya que el jueves se le viene el partido de ida de las semis de la Libertadores, su gran objetivo, contra Lanús.

El Rojo y clásico cordobés

A ocho puntos de la cima, otro que debe ganar o ganar es Independiente, que por la mañana visita a Chacarita. Además, a las 16:05 se juega otra edición del clásico cordobés Belgrano-Talleres. Y a las 16:05, Godoy Cruz-Gimnasia.

Cvitanich, caliente con el presi de Banfield por pase a River

Está molesto con la dirigencia de Banfield, que trabó su pase a River y lo hizo público. “Yo estoy acá en Banfield. Lo tomo con tranquilidad. Soy el capitán. Me pone contento ser parte de este grupo. No salí a hablar antes porque tenía un partido importante y me molestaron algunas cosas”, dijo ayer el goleador del Taladro pretendido por el Millo, Darío Cvitanich, tras el 1-1 entre su equipo y Estudiantes.

Además, cargó contra el presidente de Banfield, Eduardo Spinosa. “Tendría que haber hablado conmigo antes que con la prensa. Se lo planteé y me quedo tranquilo con mi forma de actuar. Me siento orgulloso de este plantel. Mi contrato termina en junio”, dio casi por cerrado el tema River con evidente fastidio.