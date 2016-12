Nadie se animó a dar el sí durante el martes 13

En los registros civiles de la ciudad no hubo ni un solo casamiento.

Una pareja espera en soledad para realizar un trámite. Casamientos no hubo.

Neuquén.- No te cases ni te embarques reza el dicho para los martes 13 y parece que la comunidad neuquina se toma muy a pecho esta regla que se viene imponiendo desde hace tiempo.

En una recorrida por los distintos registros civiles de la ciudad, y ante el desconcierto del personal, se evidenció que no hubo noticia de nupcias en este antipático día.

No faltaron quienes trataran de burlar la famosa superstición, pero finalmente no pudieron hacerlo. Todo estaba dispuesto en el registro de Félix San Martín, pero ante la falta de papeles para completar los requisitos el acontecimiento se suspendió.

Si bien cualquier día hábil está a disposición de quienes quieran contraer matrimonio, el más solicitado es el viernes. La razón se le atribuye más a una cuestión de comodidad que metafísica: está más cerca el fin de semana y por este motivo es el más elegido para una celebración tan importante como la de contraer matrimonio.

Argumentos existen para creer en la mala reputación de esta jornada: trece es el número asignado a Judas en la Última Cena; trece son los espíritus malignos y el capítulo donde se nombra al Anticristo en el Apocalipsis; también es el número de la muerte en el Tarot y el lugar de los espíritus del mal invitados a la cena en Valhala, según la tradición nórdica. Siendo martes o viernes, el trece es el número de la mala suerte por excelencia.

Como toda superstición, no existe fundamento científico que demuestre que la confluencia del martes con el décimo tercer día del mes es la causa directa de cualquier desgracia que pueda acaecer sobre cualquiera. Sin embargo, no falta quien sucumba a no tentar la posibilidad de ser víctima de la creencia y prefieran quedarse en casa.

Afortunadamente no hay que temer. Los influenciados del martes trece tienen una serie de cábalas contra la mala suerte para contrarrestar los efectos nocivos del día. Están los tradicionales amuletos, como el trébol de cuatro hojas, la herradura, la pata de conejo o el incienso, aunque son difíciles de conseguir. También se pueden hacer baños de sal o quemar salvia para evitar energías negativas. Es cuestión de creer o reventar.