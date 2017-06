“Siento que me van a castigar todo el año y me da miedo. Siento que hay un prejuicio conmigo, y me rompo el alma ensayando”, afirmó la sobrina de la primera dama.

Previo a su descargo, Nai había sido duramente criticada por Marcelo Polino y Ángel De Brito.

“Sos un tsunami de emociones. Bajen la energía”, le dijo Polino y le puso un 3 en el puntaje, mientras que su colega la calificó con un 4.