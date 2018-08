Naiara Awada destrozó a su tío Mauricio Macri

En su cuenta de Twitter, la actriz criticó con munición gruesa al presidente Mauricio Macri. “No soy K ni PRO. Sólo soy una joven con mucho miedo. Por favor, amo mi país: señor Presidente, no quisiera estar en sus asquerosos zapatos”, aseguró la joven, hija de Alejandro Awada, que es hermano de Juliana, la esposa del Presidente.

Furiosa, la ex participante del “Bailando” le siguió apuntado a Macri. “Sigan tratando de convencernos cuando la gente no llega a fin de mes y se caga de hambre. Al señor presidente LE CHUPA UN HUEVO. Entonces, a mí me chupa un huevo que se haya metido en mi familia”, fue el segundo mensaje para el mandatario.

Embed Que asco me da el señor presidente y todo su equipo de conchetos infradotados q no saben NADA ni les importa la gente cuando se están cagando de hambre . Nos están hundiendo!!!! https://t.co/xtswywynX2 — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

“Qué asco me da el señor presidente y todo su equipo de conchetos infradotados que no saben NADA ni les importa la gente cuando se está cagando de hambre. ¡Nos están hundiendo!”, cerró Nai en un tercer mensaje.

Por su parte, Jorge Rial tomó nota de los mensajes de la joven actriz y los retuiteó junto al mensaje: “La sobrina también trae tranquilidad”.

