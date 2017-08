"No me llegó la notificación de que me echaron", replicó la morocha, que de todos modos no pudo ingresar y estalló en las redes sociales.

Que te"echen" sin previo aviso en la puerta de @Mega983 a las 12 de la noche?Delirante, oscuro e impresentable x donde lo mires.ALTO JUICIO. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 30 de agosto de 2017

Horas después, Jaitt relató en su cuenta de Twitter que sufrió una baja de presión y tuvo que ser asistida en un hospital. Además, adelantó que este mediodía estará en Intrusos contando todo sobre Mega 98.3 y confirmó que le hará juicio a la empresa.