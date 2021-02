Natti Natasha tiene seis meses de feliz embarazo

“Hoy celebramos por partido doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras. Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes hoy”, comentó Natti Natasha sobre su embarazo.

NATT Y RAPHY PINA.jpg Natti Natasha y Pahy Pina.

Desde hace varios meses se escuchaban rumores de que Raphy Pina y Natti Natasha tenían un romance, sin embargo, ante todo el ruido que hicieron medios locales, ninguno de los dos confirmaba nada. Ahora, con esta noticia del embrazo es imposible ocultarlo. De hecho, la relación entre la dominicana y el puertorriqueño se dio luego de que Raphy Pina pagara 1.5 millones de dólares como fianza, después de que se le acusara de posesión ilegal de armas de fuego y municiones.

Parte de la investigación policial hecha hacia la pareja de Natti Natasha indicó tras un allanamiento a una propiedad del productor en Puerto Rico y donde se consiguieron pistolas, fusiles de asalto, escopetas y muchas municiones para las armas incautadas.