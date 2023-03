Navarrete, ciclista de Cutral Co, fue convocado al seleccionado nacional

El ciclista de Cutral Co Maximiliano Navarrete, quien recientemente ganó su primera carrera Internacional UCI (Giro del Sol en San Juan), se prepara para viajar a la ciudad de Alvear (Mendoza) donde disputará La Vuelta de esa ciudad este fin de semana.

La gran noticia para el pedalero de Cutral Co, quien también tiene triunfos en la clásica carrera Difunta Correa, en la Vuelta a Albardón y en el Circuito de Navidad, es que fue seleccionado directamente para formar parte del seleccionado nacional que irá a Panamá a participar del Panamericano de ciclismo.

Al respecto, "Roly" Navarrete, aseguró: "Las expectativas son las mejores. Me encuentro de una forma que nunca había estado. Arranqué muy bien el año y espero seguir por la misma senda en la Vuelta de Alvear y en el Campeonato Argentino".

En relación con el Panamericano en Panamá, comentó: "Representar a mi país en el Panamericano es algo hermoso. Será mi primer Panamericano. Somos 6 corredores de Argentina que vamos a dejarlo todo en esos 210 kilómetros que serán. Agradezco al Intendente José Rioseco que siempre me acompañó durante toda su gestión".

Orgullo

En este sentido, el intendente José Rioseco manifestó: "Nos da mucha felicidad el presente de Roly. El técnico Omar Contreras se comunicó con nosotros y ratificó a Roly como miembro titular de la selección que nos representará en Panamá".

Navarrete y Rioseco.jpg

"Esto es muy positivo para nosotros y para los jóvenes que vienen en el Team Cutral Co y los del Alto Valle. Es un orgullo para Cutral Co. Y no tenemos dudas que tanto en Alvear como en el Argentino va a tener un muy buen desempeño", concluyó el jefe comunal.