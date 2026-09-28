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La Mañana Sepelios

BOICHUK JUAN CARLOS (Q.E.P.D.)

Falleció en Centenario el 26/09/2026, a los 78 años; Su Esposa: BONAVIA AMALIA NORA, Sobrinos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos Trasladados hasta Aluminé y velados en Capilla Padre Valerio, serán inhumados hoy a las 11,00 Hs. En la Necrópolis de dicha ciudad. Traslado y Servicio: GRUPO DINIELLO NEUQUÉN Y ZAPALA. Dejar condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/juan-carlos-boichuk

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